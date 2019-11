PATRIJARH IRINEJ: Mogu da nam otmu Kosovo i Metohiju, mogu da nas porobe, ali sve ono što se na silu otme to se i vrati!

Mogu da otmu, mogu da nas porobe, ali sve ono što se na silu otme, to se i vrati vremenom, za to je dokaz i naša istorija, rekao je poglavar srpske crkve

Ovo je poručio poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Irinej pre dva dana tokom besede u Nišu prilikom proslave jubileja Eparhije niške - dvesta godina Sabornog hrama Svetih arhangela.

- Pored mnogo nevolja i iskušenja, uz pomoć Božju mi ćemo to nadvladati. Imamo veliki problem Kosova i Metohije, to je sveta srpska zemlja, to je naš Jerusalim, naša Palestina, i mi ne možemo nikako pristati da ga nekome poklonimo. Pametan čovek to ne čini - rekao je prvi čovek SPC.

On je dodao da narod kaže da sila otme zemlje i gradove.

- Mogu da otmu, mogu da nas porobe, ali sve ono što se na silu otme, to se i vrati vremenom, za to je dokaz i naša istorija. Petsto godina su Turci vladali ovde, možda su mnogi pomišljali: „Nikad to neće proći, ovo će ostati turska zemlja.“ Nije, braćo i sestre, trajala je vera u narodu, nada da ga Gospod neće ostaviti, i ta vera i nada je urodila plodom. Treba da se držimo te vere i Gospod će nam pomoći da sačuvamo Kosovo - poručio je patrijarh.

On je istakao i da je ova godina veoma značajna u istoriji našeg naroda jer obeležavamo 700 godina autokefalnosti SPC.

Kurir.rs / M. Branković

Foto: Marina Lopačić

Kurir