DA LI ĆE NEKA MUKA DA ZAOBIĐE SRBIJU: Prete nam velike poplave, suše i epidemije, a za sve su krive poslednje 4 godine

Četiri poslednje godine bile su najtoplije ikad registrovane na planeti, a Svetska meteorološka organizacija procenila je da će 2019. godina biti među pet najtoplijih! Sve ovo odgovara predviđanjima naučnika o uticaju klimatskih promena. Ove promene i porast prosečne temperature uticaće negativno i na Srbiju, pa našoj zemlji sve više prete drastične suše i velike poplave, upozoravaju stručnjaci.

Oboreni rekordi

Kako je nedavno saopštila evropska služba o klimatskim promenama Kopernikus, oktobar ove godine bio je najtopliji oktobar ikad registrovan na planeti. - To je peti uzastopni mesec u kome se registruje rekordno visoka temperatura ili temperatura koja je vrlo blizu rekordne - naveo je Kopernikus. Međutim, analize stručnjaka govore da nije samo oktobar oborio rekord, prate ga jun i jul.

Dr Vladimir Đurđević, docent na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu, objašnjava da su ovo posledice korišćenja fosilnih goriva, kao i emisije velike količine ugljen-dioksida. - To pojačava efekat staklene bašte i planeta postaje sve toplija i toplija. Srbija će imati posledice koje su zabeležene i poslednjih godina.

Ove godine i sneg kasni

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da, u proseku, prvi sneg u Srbiji padne 23. novembra, ali da će ove godine taj rok biti uveliko probijen. Prve pahulje, kako kaže, moguće su tek u prvoj dekadi decembra. - Ozbiljnije zahlađenje se može očekivati tek početkom decembra i ukoliko budu postojali uslovi za padavine, tada možemo očekivati i susnežicu i sneg. Međutim, ako i bude padao sneg, on se neće dugo zadržati i neće se oformiti snežni pokrivač - kaže Đurić i dodaje da nas sutra očekuje nešto hladnije vreme s vetrom i dnevnim temperaturama od 10 do 15 stepeni, a u Negotinskoj i Timočkoj Krajini do pet stepeni. - Međutim, već u ponedeljak stiže nam priliv toplijeg, mediteranskog vazduha, te će temperature svakog dana sledeće nedelje rasti. U ponedeljak će temperature biti između 10 i 15 stepeni, a najtoplije vreme nas očekuje u četvrtak, kada stiže naoblačenje sa kišom, ali i temperaturom od 15, pa čak do 20 stepeni u nekim delovima - kaže Đurić.

