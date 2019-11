MINISTARKA SLAVICA ĐUKIĆ DEJANOVIĆ O SUBVENCIJAMA: Dogodine pomoć za vrtiće u privatnim kompanijama

Dilemu koji vrtić da odaberu i da li će za njihovo dete biti mesta nemaju jedino roditelji kojima čuvanje dece obezbeđuje firma u kojoj rade, a ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović kaže da će se sledeće godine na tome raditi sa poslodavcima.

- Sledeća godina će biti prva gde ćemo vrlo aktivno raditi na komunikaciji sa poslodavcima da vidimo koje su to stimulacije, a to su najčešće zajednička ulaganja, finansijska sredstva kako bi se to i dogodilo - rekla je Đukić Dejanović.

Prema njenim rečima, plan je da u narednoj godini jedan deo subvencija bude usmeren upravo na otvaranje vrtića u privatnim kompanijama.

To bi s vremenom smanjilo liste čekanja, jer kompanijski vrtići imaju mogućnosti da primaju i drugu decu ako ostane slobodnih mesta.

Dok su u Srbiji vrtići u okviru kompanija retkost, u pojedinim zemljama EU to nije slučaj. Najbolja situacija je u Nemačkoj, gde u svakoj petoj kompaniji postoji obdanište, dok je u Austriji 12 odsto kompanija otvorilo svoja vrata za decu zaposlenih.

