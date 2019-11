SRBI, NE NASEDAJTE NA PREVARU: Evo šta se krije iza crnog petka u prodavnicama

Po uzoru na Ameriku i zapadnoevropske zemlje i Srbija se uveliko priprema za poslednji petak u novembru, kada se u većini prodavnica širom zemlje očekuju popusti.

Bilbordi, internet reklame i flajeri zovu građane u šoping avanturu, a iza većine ovakvih promotivnih sadržaja ipak se krije samo šarena laža. Naime, uprkos tome što nas trgovci uveravaju da će popusti, tog 29. novembra biti "kao nikada do sada", pa najavljuju da će roba biti snižena i do 70 procanta, to baš u potpunosti ne odgovara istini.

Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović kaže da Zakon o trgovini koji je stupio na snagu u avgustu ove godine, jasno navodi da trgovac koji reklamira da u njegovoj radnji ili tržnom centru sniženje iznosi 70 odsto, onda isključivo 20 odsto te robe mora biti toliko sniženo.

- Crni petak će definitivno biti odličan test za novi Zakon o trgovini, pa ako građani uoče da je na prodavnici istaknut natpis da je sniženje na primer 60 odsto, a u radnji samo dva, tri artikla budu sa tim popustom, neka odmah pozovu tržišnu inspekciju i direktno prijave prekršaj. Neka otvore četvore oči, jer trgovci često na sniženje stavljaju robu koja je ošetećena ili pocepana – objašnjava Papović.

foto: AP

On ističe da trgovci pre svake rasprodaje prave precizne računice i da ne bi ni pokretali sniženja, da ne mogu da profitiraju. Upravo zbog ove činjenice, prema Papovćevim rečima, svaki građanin pre nego što se upusti u kupovinu, mora jasno da proveri koliko je roba koštala pre sniženja i da li mu se isplati kupovina, budući da će do kraja godine biti još najavljenih sezonskih sniženja.

Za kratko vreme od kada je novi zakon koji reguliše ovu oblast stupio na snagu i prema rečima Petra Bogosavljevića iz Pokreta za zaštitu potrošača, rezultati nisu zadovoljavajući efekat. Kako on ističe i dalje ima dosta prevarnog oglašavanja, na šta se građani redovno žale.

- Iako je zakon jasno propisao da snižena roba mora biti izdvojena u radnji i jasno označena, to se u praksi slabo sprovodi. I dalje je mnogo zlopotreba i čini se da se trgovcima tolerišu nepravilnosti. Prevarno oglašavanje za crni petak ovakve navode samo potvrđuje - kaže Bogosavljević.

Međutim, trgovci kažu da građane uveliko drma kupoholičarska groznica i da će svi oni koji planiraju kupovinu 29. novembra morati da se naoružaju strpljenjem.

- Kod nas su uveliko gužve i ljudi već razgledaju i probaju stvari kako bi kada bude sniženje za koji dan, samo pazarili. Svake godine nam se pazari utrostruče, a ne sumnjamo da će tako biti i narednog petka - rekla je jedna od mnadžerki sportske radnje tržnog centra u predgrađu Beograda.

U Srbiji ne postoji statistika o ukupnom prometu za "crni petak", a podaci u pojedinim susednim zemljama pokazuju da su u pitanju velike brojke. Građani Hrvatske su za prošlogodišnji "crni petak", tako potrošili 92,7 miliona evra, što je bilo 20 odsto više u odnosu na isti dan 2017. godine. Broj izdatih računa istovremeno je bio veći za četiri odsto.

Da Srbi neće putovati u inostranstvo kako bi pazarili za “Crni petak”, potvrdio je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA.

- Ranije se išlo u Budimpeštu, Segedin, Temišvar, Bratislavu ili Trst, ali u poslednje vreme šoping ture nisu popularne među domaćim putnicima. Ništa se nije promenilo ni kada je "crni petak" u pitanju, pa organizovanih odlazaka u šoping – kaže Seničić.

Joška Broz: Komuniste ne zanima šoping Joška Broz, unuk nekadašnjeg doživotnog predsednika SFRJ Josipa Broza Tita navodi da komunisti kojih u Srbiji prema njegovim rečima ima na stotine 29. novebra neće ići u kupovinu, već će širom zemlje slaviti dan nekadašnje Republike Jugoslavije. - Samo u Beogradu na desetak mesta ćemo obeležiti Dan Republike, a on će biti proslavljen i širom zemlje. Ostalima bih poručio da je Crni petak došao u pravom smislu te reči, jer ispada da samo taj dan čekaju kako bi nešto kupili. Za vreme vladavine mog dede, nije bilo Crnog petka jer je svako mogao za sebi da prijušti šta je hteo – kaže Broz.

(Kurir.rs/Alo, N.Marić)

Kurir