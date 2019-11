STOLAR MILE OD DIJASPORE DOBIO NAGRADU HUMANISTA GODINE: Nije otišao u Njujork, odrekao se puta u korist bolesne dece

Milorad Jurković iz Beočina poznatiji kao stolar Mile, dobio je nagradu "Humanista godine" od srpske dijaspore u Njujorku.

Nagrada je dodeljena u Njujorku na gala večeri, ali Mile nije prisustvovao svečanosti jer je, kako kaže za 021, želeo da se novac namenjen za njegovo putovanje i smeštaj, usmeri za lečenje bolesne dece.

Nisam otišao u Njujork na dodelu HUMANISTA GODINE koju sam dobio sa molbom da put i 10 dana boravka kojom su hteli da me počaste usmere nekom bolesnom detetu za lačenje Nikakvu radost nemam da svoje oči naslađujem dok nečije se pune suzama ! Zahvaljujem na podršci dijaspore ! pic.twitter.com/ty28R3MXbS — Stolar Mile (@StolarMile) November 24, 2019

"Kad sam sračunao koliko košta karta do Amerike i smeštaj za deset dana rekao sam im da je taj trošak bespotreban. Svako bi voleo da vidi Njujork, ali mislim da je pametnije da se taj novac nekom detetu uplati, jer zašto bih ja svoje oči naslađivao dok druge suze, ja to ne mogu da radim, za mene to nije pobeda", objašnjava on.

Navodi i da na ovaj postupak ne bi trebalo da se gleda kao na veliki gest ili nešto neobično, zato što će se uvek odreći stvari koje mu nisu preko potrebne da pomogne onima koji su manje srećni.

Zamolio bih sve da moj potez o ne odlasku u NY ne dižete u nebesa Ovo bi uradio svako ko je prošao u životu ono što i ja Ovo je mali čin spram nekih koji pomognu za lečenje i ne govore o tome ! Moje geslo je da treba pričati i tako podstaći druge Hvala dijaspori na poverenju — Stolar Mile (@StolarMile) November 25, 2019

"Toliko sam dugo u ovome da sam se toliko stvari nagledao i čini mi se da je bolesne dece sve više. Svi ti apeli za pomoć su postali jako potresni i teški, a ja sam takav čovek da ne mogu da podnesem da radim nešto a da nisam nekome pomogao - da ja jedem, a da je drugi gladan, to po meni ne ide", priča Mile. Umesto da govori sa bine u Njujorku, prisutnima na gala večeri Mile se zahvalio na nagradi putem video linka.

Podsetimo, stolar Mile već godinama izrađuje stolice za hranjenje beba porodicima koje ne mogu da ih priušte.

Priprema drvenih igračaka koje će biti donacija uz paketiće za decu sa Kosova i Metohije za koje smo dobili molbu da ih napravimo ! Jedan mali delić a ideja imamo puno 😊 pic.twitter.com/kdOW54KXal — Stolar Mile (@StolarMile) November 6, 2019

Već u prvih šest meseci od kako je započeo sa ovom akcijom izradio je i poklonio više od 200 stolica za mališane. To je bilo 2015. godine. Danas je njegov doprinos nemerljiv. Dok se roditelji više obraduju stolicama za hranjenje iz praktičnih razloga, osmeh na licima mališana najčešće izazivaju unikatne drvene igračke koje Mile takođe pravi i poklanja. Pored korišćenja svog zanata za pomoć porodicama sa decom, ovaj čovek velikog srca putem društvenih mreža često pokreće akcije za prikupljanje potrepština samohranim majkama, bolesnoj deci i svima koji su u teškoj situaciji.

(Kurir.rs/021.rs, D.P.Kovačević)

