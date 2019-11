VELIKI SEMPLER PROJEKAT "NE ODRIČEM SE SVOGA DETETA": Dodeljeno dvanaest zlatnih i velika Grand prix nagrada

Na sedamnaestom takmičenju za regionalne nagrade Sempler dodeljeno je dvanaest zlatnih i velika Grand prix nagrada. Sempleri su ovog puta otišli u 3 države jadranskog regiona: u Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju. Veliku nagradu Sempler za najbolju medijsku strategiju godine u jadranskom regionu osvojio je rad "Ne odričem se svog detata" ("I (Dis)own My Child"), koji su McCann Beograd i Universal Media koncipirali za neprofitnu organizaciju 'Da se zna' LGBT+NGO.

Za ovogodišnje takmičenje Sempler za najbolje medijske strategije godine prijavljeno je 80 radova; od toga su 42 ušla u uži izbor. Devetočlani međunarodni žiri je izabrao 12 medijskih projekata i nagradio ih Zlatnim semplerom, a najveću nagradu, Veliki sempler, dodelio je projektu "Ne odričem se svog deteta" ("I (Dis)own My Child"). Za neprofitnu organizaciju 'Da se zna' LGBT+NGO koncipirali su je advertajzing agencija McCann Beograd i medijska agencija Universal Media. Semplere su ovog puta dobili radovi iz tri države regiona – Slovenije, Srbije i Hrvatske.

Da li biste se odrekli svog deteta?

Projektom "Ne odričem se svog deteta" ("I (Dis)own My Child") autori su želeli da osveste javnost o položaju LGBT zajednice. „Želimo da podignemo svest javnosti da je porodica ćelija bezuslovne ljubavi i podrške. Jedan od najvećih strahova pojedinaca u zajednici LGBT je odbijanje u društvu, a naročito je teško boriti se sa činjenicom da vas ne prihvataju sopstveni roditelji“, rekli su autori kampanje McCann Beograd i Universal Media.

Čar takmičenja Sempler je u preplitanju kreative, medija i efikasnosti

Kao što je rekla predsednica žirija za dodelu nagrada Eva Aljančič, izvršna direktorica u HoT mobil i Ventocom.SI, stručni žiri je kod imenovanja dobitnika velike nagrade Sempler bio jedinstven: "Radi se o kreativnom rešenju, za koje smo svi članovi žirija osećali da ispunjava sve kriterijume za najbolju medijsku strategiju godine, što se u svakim krugu glasanja dodatno potvrđivalo." Inače je žiri prilikom ocenjivanja radova, odnosno proučavanja rezultata kampanja, posebnu pažnju posvećivao i činjenici iz kog okruženja dolazi, jer, kako kaže predsednica žirija: "Rezultati kampanja u određenoj kategoriji, ali i šire, ne mogu se međusobno direktno porediti. Naime, u pitanju su velika i na kraju krajeva i kulturno različita tržišta."

foto: Ziga Intihar

Za buduće prijave, predsednica žirija savetuje da učesnici više vremena posvete odluci za koju kategoriju će prijaviti svoj rad: "Svi članovi žirija su se više puta složili da bi određeni radovi mnogo bolje bili zapaženi da su prijavljeni u kategoriju koja je za njih adekvatnija."

Ko su dobitnici zlatnih Semplera?

Advertajzing agencija McCann Beograd je uz veliki Sempler, koji je dobila za kampanju "Ne odričem se svog deteta" ("I (Dis)own My Child"), osvojila i dva zlatna Semplera, i to za isti rad i u kategoriji inovativno korišćenje kanala komunikacije. U kategoriji najbolja PR strategija ili promocija zlatni Sempler dobili su za rad "Beba bira gde" ("Baby Chooses Where"), koji je zajedno sa medijskom agencijom Universal Media kreiran za kompaniju Coca-Cola. U Srbiju je otišla još jedna zlatna nagrada, i to u kategoriji najbolja ciljana akcija. Za VIP mobile su kampanju sa naslovom "Intarifa – čet intervjui " ("Intarifa - Chat Interviews") koncipirali advertajzing agencija Fullhouse Ogilvy u saradnji sa medijskom agencijom OMD.

Promo tekst

Kurir