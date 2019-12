MINISTARSTVO POMAŽE AKCIJU KURIRA: Odužićemo se srpskim junacima! Pravimo statue vojnika na Vidu

Srbijo, završavamo statue na Vidu! U godini pred nama, spomen-kosturnica u kojoj počivaju srpski junaci stradali posle Albanske golgote na Krfu i Vidu biće konačno završena! Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja finansiraće do kraja izradu i postavljanje bronzanih statua srpskih vojnika ispred mauzoleja na Vidu i time pomoći da se okonča akcija koju su pokrenuli Kurir i Udruženje novinara Srbije (UNS), a tokom koje su mnogobrojni građani dali donacije.

Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zahvalio je Kuriru što je pokrenuo akciju i naveo da će ostatak sredstava biti obezbeđen iz budžeta ministarstva za 2020. - Statue vojnika su bitne jer su predviđene po originalnom projektu koji je još validan i važno je da ih izradimo kako bi mauzolej bio završen do kraja. Zahvalan sam vam što ste pokrenuli akciju i što ste uspeli da skupite deo para. Ministarstvo će obezbediti sva ostala neophodna sredstva kako bi se posao obavio do kraja - da bi se izradile, transportovale i postavile statue. Plan nam je da to, kao i kompletno uređenje mauzoleja na Vidu, uradimo do septembra - kazao je Đorđević za Kurir.

1.232 stradalnika, čija su imena poznata, počivaju u mauzoleju na Vidu 1.500 junaka, čija su imena nepoznata, sahranjeno je u dva bunkera mauzoleja 5.000 ratnika najmanje počiva u plavoj grobnici

Ministar je naveo da nameravaju do tada kompletno da srede mauzolej, što podrazumeva i sređivanje samog objekta, njegove okoline, staza i rasvete. - Postavićemo i dobro osvetljenje kako bi se s Krfa videlo da je to srpski memorijal. A i pokretnu izložbu uz stazu kojom se ide do mauzoleja, da svi koji tu dođu vide kako je nekada bilo na Vidu, a i kako je podizan memorijal srpskim ratnicima - kazao je Đorđević.

Srpska epopeja... Albanska golgota foto: Arhiva

Podsetimo, Kurir je u saradnji sa UNS još 2016, kada je bila 100-godišnjica iskrcavanja srpske vojske i države na Krf, pokrenuo akciju „Izradimo statue herojima Albanske golgote na ostrvu Vido“, kojom prikupljamo sredstva za izradu i postavljanje dve bronzane statue srpskih vojnika na ulazu u spomen-kosturnicu, kako je to i predviđeno originalnim projektom arhitekte Nikolaja Krasnova iz 1938. Mauzolej je sagrađen 1939, ali nisu urađene te statue jer je izbio Drugi svetski rat, a posle njega niko od nadležnih nije baš ni mario za srpske žrtve.

Vido - ostrvo smrti, tu nadomak Krfa - ostrva spasa, večno je počivalište srpskih junaka koji su u zimu 1915/1916. prošli Albansku golgotu, ali potom i izdahnuli na ovim grčkim ostrvima. U mauzoleju su kosti ratnika koji su bili sahranjeni na 27 grobalja širom Krfa, a impozantni bronzani vojnici treba da odaju počast njima, ali i hiljadama onih u plavoj grobnici na koju treba da gledaju.

Prema grubom predračunu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz 2015. troškovi izrade i postavljanja statua trebalo bi da budu najmanje 128.000 evra.

Do sada je skupljeno donacija u vrednosti oko 20.000 evra preko namenskih računa UNS, ali i „Fondacije budi human - Aleksandar Šapić“, koja nam je omogućila i SMS broj za doniranje posredstvom poruka.

Hvala ministarstvu, ali, pre svega, hvala svima vama, malim-velikim ljudima koji ste dali donacije i pomogli da se odužimo slavnim precima. O svakoj etapi izrade statua redovno ćemo vas obaveštavati.

Za sva vremena KNJIGA DONATORA Kada uradimo i postavimo statue na Vidu, sačinićemo i luksuznu knjigu donatora, koja će stajati u mauzoleju. Sve u vezi sa akcijom, kao i spisak svih donacija, nalazi se na http://www.uns.org.rs/sta-radimo/dogadjaji/39095/akcija-uns-a-i-kurira-oduzimo-se-herojima-albanske-golgote.html, kao i na https: //www.budihuman.rs/sr/korisnik/180/izradimo-statue-herojima-albanske-golgote. Sugestije i pitanja možete poslati na imejl akcijavido@kurir-info.rs.

Iskrcavanje od 6. januara BADNJE VEČE NADE Prvi Srbin iskrcan je na Krf na Badnje veče 1916, 6. januara, a kompletno iskrcavanje okončano je 5. aprila 1916, o čemu svedoči i spomen-ploča u mestu Guvija na Krfu.

Kurir.rs/ J. S. Spasić Foto: Kurir

Kurir