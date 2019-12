PONOVO ODLOŽENO UVOĐENJE PLATNIH RAZREDA: Ministar Ružić obećao nov sistem plata tek 2021. godine

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić izjavio je danas da se predloženim izmenama zakona o platama zaposlenih u državnim službama, za još godinu dana do 2021. godine, odlaže prelazak na nov sistem određivanja plata uz uvođenje "platnih razreda".

Ilustracija foto: Zorana Jevtić

Ružić je to rekao na sednici Skupštine Srbije, obrazlažući predložene izmena Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, izmene Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i izmene Zakona o zaposlenima u javnim službama. Ministar je rekao da je poslodavcima i zaposlenima dat novi pripremni period za pripremu novih rešenja. Izmene zakona koje je obrazložio potrebne su, kako je rekao, da bi se sprovela "detaljnija procena fiskalnog uticaja uključivanja svih zaposlenih u javnom sektoru u novi sistem plata" i omogućilo planiranje i utvrđivanje troškova rada zaposlenih prema novom sistemu plata. Cilj je da se spreči da "učešće mase zarada opšte države u bruto domaćem proizvodu poraste" i da se "ne naruši finansijska održivost republičkog, pokrajinskih i lokalnih budžeta", rekao je Ružić. "To je sve uslovilo potrebu da se od usvajanja zakona pa do njihove primene ostavi odgovarajući vremenski period, čime bi se omogućilo da reforma sistema plata postigne finansijski održivi efekat počev od 1. januara 2021. godine", rekao je Ružić. Ružić je istakao da je opredeljenje Vlade da se reformom sistema plata omogući primena "platnih razreda" u celokupnom javnom sektoru sa više od 400.000 zaposlenih u ustanovama, državnim organima, javnim agencijama.

Ilustracija foto: Shutterstock

"Specifičnosti svakog dela javnog sektora moraju da se analiziraju i uvaže kroz sistem plata, dodataka i drugih prava koje proizilaze iz rada, kao i kroz proces planiranja finansijskih troškova rada", rekao je Ružić. Dodao je da sve to zahteva obimnu finansijsku analizu svakog sektora, načina njihovog organizovanja, finansiranja i troškova rada, što je sve neophodno da bi bio "smislen i budžetski održiv prelazak na novi sistem u svim delovima javnog sektora".

(Kurir.rs/Beta)

