MINISTAR RADA NAJAVIO: Sva rešenja PIO na Brajevom pismu

Od 1. januara 2020. svako rešenje koje izda Fond PIO biće štampano i na Brajevom pismu, najavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

On je na skupu „Pristupačna budućnost“ u parlamentu, uoči Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, rekao da je problem osoba s invaliditetom to što još uvek ne postoje pristupne rampe u brojnim ustanovama, te su one tako nedostupne za njih.

Ministarstvo koje vodi, kako je rekao, doprinelo je u ovoj godini da 77 ustanova bude pristupačno za osobe s invaliditetom. Đorđević je naveo da putem različitih programa sa NSZ pokušavaju da reše i problem nezaposlenosti osoba sa invaliditetom, da su organizovane brojne prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković podsetila je da u Srbiji oko 800.000 ljudi živi s nekim invaliditetom, a njihovi ključni problemi su isključenost iz društva, siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti. Ona je dodala da je u proteklom periodu ostvaren i određeni napredak što se tiče njihovog položaja.

Kurir.rs/ Foto: Tanjug/Zoran Žestić

