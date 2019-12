BELI POKRIVAČ NEĆE SE DUGO ZADRŽAVATI: Ski-sezona počinje i bez snega

Iako meteorolozi predviđaju natprosečno topao decembar, sa temperaturama i do 13 stepeni, turistički centri se pune veštačkim snegom i započinju sezonu

Poslednjeg meseca u ovoj godini vreme će biti promenljivo, sneg će povremeno padati samo na višim planinama, dok će ga u gradovima biti samo u tragovima. Ipak, ljubitelji skijanja ne moraju da brinu jer zahvaljujući sistemu za veštačko osnežavanje staze za početak skijanja u završnoj su fazi osneživanja.

Iako je juče na višim planinama, kao i u pojedinim delovima Srbije padao sneg, putevi su prohodni, a prema najavama meteorologa, beli pokrivač neće se dugo zadržati jer se već od petka očekuje otopljenje: - Zbog uticaja ciklona koji dolazi sa Mediterana, u Srbiji se očekuje osetni porast vazdušnog pritiska koji će doneti i porast temperature, pa se u petak, kao i za vikend, može očekivati temperatura do 10, odnosno 13 stepeni - rekao je meteorolog „Veder tu ambrela“ Đorđe Đurić.

On je objasnio i da u prvoj polovini decembra prave zime neće biti, već samo prolaznih zahlađenja. Isto tvrdi i prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometerološkog zavoda, koji je na svom Fejsbuk profilu podelio izglede vremena za doček Nove godine u Srbiji.

- Do kraja decembra očekuje se promenljivo vreme, česta naoblačenja sa kišom, a u planinama sa snegom. U nižim predelima mogući su kratkotrajna susnežica i sneg, ali sa malom verovatnoćom za stvaranje snežnog pokrivača. Najizgledniji periodi za sneg su od 17. do 20. decembra, kao i poslednjih dana godine. Najviša temperatura biće od 7 do 10 stepeni, što je iznad proseka za ovo doba godine - rekao je Nikolić.

Uprkos prognozi, otvaranje zimske turističke sezone na mnogim planinama već je zakazano. Kako kažu iz „Skijališta Srbije“, sezona otvaranja na Kopaoniku predviđena je između 5. i 8. decembra, na Staroj planini od 13. do 15. decembra, a na Torniku na Zlatiboru od 20. do 22. decembra. - Planine će spremno dočekati skijaše - potvrđuju iz „Skijališta“ i kažu da su staze uglavnom pokrivene sistemima za veštačko osneživanje.

