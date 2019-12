VERNICI DA BUDU SVESNI MOGUĆE ZARAZE: Oprez s pričešćem kad su epidemije!

Sveto pričešće iz iste kašike uzimaju bebe, deca, trudnice, stariji ljudi, zdravi i bolesni. Mnogi vernici smatraju da su, uprkos tome, bezbedni, ali stručnjaci upozoravaju da se na ovaj način može preneti niz respiratornih infekcija, čak i virus gripa, te savetuju oprez kad su epidemije.

U pojedinim crkvama čak i više stotina vernika uzima vino i naforu istom kašikom, međutim, mnogima je enigma kako nikad tom prilikom nije došlo do neke veće zaraze.

Vernici to objašnjavaju božjom voljom i često se pozivaju na navodno istraživanje u Moskvi koje je pokazalo da na kašici korišćenoj prilikom pričešća, nakon svete ceremonije, nije nađena nijedna bakterija ili virus.

Protojerej-stavrofor Stojadin Pavlović kaže da hleb i vino koji se uzimaju prilikom pričesti daju telu svojevrstan imunitet i božju zaštitu. - Pričest je sveta tajna, a hleb i vino se preko blagoslova koji daje sveštenoslužitelj pretvaraju u telo i krv Hristovu. To je samim tim jedna vrsta čuda i tim činom se od Boga dobija svojevrsna zaštita i imunitet - kaže Pavlović i dodaje da nije poznato da je na ovaj način došlo do bilo kakve velike zaraze. - Najbolji dokaz za to je taj što sveštenoslužitelj, nakon pričešćivanja svih vernika, bez obzira na to da li ih je pet ili 5.000, takođe uzima ono što je preostalo - zaključuje Pavlović.

Sa druge strane, epidemiolog dr Zoran Radovanović pak kaže da ne postoji predmet u slobodnoj prirodi koji je potpuno sterilan, te da su se mnoge bolesti ovako prenosile. - Takva praksa iz higijenskih razloga nije u redu. Srećom, tuberkuloza više nije rasprostranjena, a nemamo više ni bolesti kao što je endemski sifilis. Ta bolest se ranije zvala bolest ibrika jer se prenosila kontaktom, to jest vrlo često se prenosila upravo zajedničkom upotrebom pojedinih predmeta - kaže dr Radovanović.

Prema njegovim rečima, i danas ima bolesti koje vrebaju, pa treba biti oprezan. - Vernici uzimaju pričest neposredno jedan za drugim u vrlo kratkom periodu te se niz respiratornih infekcija može preneti na ovaj način, pa čak i virus gripa - zaključuje Radovanović.

Protojerej-stavrofor Slavko Božić MORAMO I SAMI BRINUTI foto: Screenshot Protojerej-stavrofor Slavko Božić podseća da je on sveštenik već 50 godina i da bi „odavno bio mrtav da se bolesti tako lako prenose“. - Ja se, naravno, pričestim takođe istom kašikom i nikad nisam imao problema. I sam patrijarh Pavle je to činio - objašnjava Božić i dodaje da ipak treba biti oprezan kad su u pitanju epidemije. - Moramo sami sebe zaštititi jer Bog ne može uvek pomerati poredak zbog individualnih slučajeva - zaključuje Božić.

