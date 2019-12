RUSI OD SRBA PRAVE SPARTANCE: Naši specijalci će proći SUROVU OBUKU koju će voditi moćna PUTINOVA JEDINICA SPECNAZ!

Srbija će dobiti jedinicu spremnu da odgovori na najsloženije borbene zadatke u izuzetno teškim i kompleksnim uslovima pošto naši specijalci prođu obuku najspremnije jedinice na svetu - Specnaz, koja je deo ruskog Vojnoobaveštajnog direktorata (GRU).

Rusi će, tvrde upućeni, od Srba praviti Spartance za 21. vek, obučavati ih u arktičkim uslovima na -60 stepeni, da hodaju tiho kao japanske nindže, koriste sve vrste hemijskog, vatrenog i hladnog oružja - pa čak i ašove i kišobrane.

Brutalni treninzi

Ruski specijalci prolaze brutalne treninge, zbog čega važe za psihofizički najobučeniju jedinicu na svetu, s kojom se ne mogu porediti čak ni britanski SAS ili američke Mornaričke foke. Predsednici Srbije Aleksandar Vučić i Rusije Vladimir Putin su, kako je Kurir juče pisao, razgovarali u Sočiju o saradnji ruskih Specnaz GRU sa srpskim specijalnim jedinicama. To bi, navode sagovornici Kurira, bila velika čast za Srbiju i presedan jer su mnoge službe tražile da instruktori Specnaza u okviru GRU treniraju njihove pripadnike, ali se to nikad nije desilo.

Testovi izdržljivosti i drilovi za prijem i služenje su surovi pošto iziskuju dostizanje krajnjih granica ljudske izdržljivosti, objašnjava član Svetske asocijacije šefova policije Marko Nicović.

- Rukuju vatrenim oružjem, ruskim, nemačkim, američkim, kao i hemijskim i hladnim oružjem, od bodeža, kišobrana do kancelarijskih spajalica. Znaju kako da napadnu vitalne tačke na telu čoveka.

Prilaz s leđa

Upravljaju vozovima, brodovima, letelicama. Od 2009. prolaze i obuku u arktičkim uslovima, gde temperatura ide i do - 60 stepeni. Naučeni su tihom, „mačjem hodu“, koji su preuzeli od japanskih nindži - kad vežbaju, ne smeju da pocepaju vlažan papir postavljen na pločicama - priča Nicović i dodaje da je 2018. kao predsednik Svetske karate konfederacije prisustvovao jednom treningu u kampu Specnaz GRU.

- Jednog specijalca su u stomak udarali svi iz vrste, njih oko 30, čime je pokazana izdržljivost njihovog pripadnika. Specijalizovani su za ulazak iza neprijateljske linije. Prilaze, dakle, s leđa. Fenomen je njihova fanatična lojalnost i posvećenost zaštiti Rusije. Kao takvi, Rusi bi od Srba napravili Spartance 21. veka, kvalifikovali jednu borbenu vojno-policijsku kastu u Srbiji.

Vlade Radulović PODIZANJE STANDARDA

Vojni analitičar Vlade Radulović kaže da bi naši specijalci postali jedna od najrespektabilnijih jedinica ne samo u Evropi već i šire ako bi prošli dril ruskih kolega, za koje se kaže da su „ljudi bez lica i imena“: - To bi značilo i svojevrsnu „reformu“ naših specijalnih jedinica, ali i podizanje standarda po svim pitanjima, od prijema regruta i obuke, do izvršavanja najkompleksnijih zadataka, a to su borba protiv terorističkih grupa, njihovo hapšenje i likvidacija, gušenje oružanih pobuna, obavljanje operacija na neprijateljskom tlu, rešavanje talačkih situacija, sprovođenje diverzantskih i protivdiverzantskih akcija.