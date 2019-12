NOVI TARIFNIK ZA IZVRŠITELJE OD 1. JANUARA: Ko plati dug u roku izvršitelju daje 60 odsto manje

Ko plati dug u roku od osam dana javnom izvršitelju, plaća 60 odsto manju nadoknadu, predviđa novi Javnoizvršiteljski tarifnik koji će se primenjivati od 1. januara sledeće godine, nezvanično saznaje Kurir u Ministarstvu pravde.

Takođe, ako se dužnik dobrovoljno iseli iz nekretnine u roku od 30 dana, javni izvršitelj nema pravo na naknadu za uspešno sprovedeno izvršenje. Pored ovoga, novi tarifnik predviđa smanjenje tarife za izvršitelje i na druge načine. - Drastično je redukovan broj odluka koje će javni izvršitelj moći da tarifira, ali i smanjen broj radnji koje će se tarifirati. Na primer, javni izvršitelj više neće moći da tarifira rešenje o izvršenju u predmetima u kojima odlučuje o predlogu izvršenja.

Povezane baze podataka

Takođe, javni izvršitelj više neće moći da tarifira pribavljanje onih podataka koji su dostupni elektronskim putem, pošto Pravosudni informacioni sistem (PIS) omogućava elektronsko povezivanje javnih izvršitelja sa različitim bazama podataka drugih državnih organa, na primer bazom MUP o prebivalištu lica, te potrebne podatke dobijaju na „klik“, i to više neće moći da naplaćuju - kaže izvor Kurira upoznat sa novinama u tarifniku za javne izvršitelje. Naš sagovornik dodaje da će novim tarifnikom biti smanjeni troškovi dostavljanja i drugih pojedinačnih radnji.

- Novina je i da javni izvršitelj više neće moći da tarifira održavanje elektronske prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari, pošto od 1. marta 2020. počinje da funkcioniše e-aukcija prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari, koju sprovodi javni izvršitelj - kaže izvor Kurira i dodaje da će se novi tarifnik primenjivati na postupke pokrenute posle 1. januara 2020. godine.

Podsetimo, već je izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji stupa na snagu 1. januara sledeće godine, onemogućena prodaja kuća i stanova za dug za komunalije manji od 5.000 evra. Pored toga, izvršitelji više neće moći da uzimaju dve trećine zarade i penzije, odnosno polovinu minimalca, kako bi se sprečilo da izvršenje ugrozi egzistenciju dužnika.

Olakšice za penzionere

To znači da će izvršenje moći da se sprovede do polovine zarade umesto dve trećine i do jedne četvrtine umesto polovine kada se radi o minimalcu ili zaradi nižoj od minimalca. Od prosečne zarade izvršenje se može sprovesti na trećini zarade. I penzioneri će moći da odahnu jer će od Nove godine izvršitelji moći da naplaćuju dug do trećine penzije, umesto trenutne dve trećine, odnosno četvrtine, kada je reč o penziji nižoj od prosečne. Kada je reč o invalidima, njima će izvršitelji ubuduće moći da uzimaju do trećine penzije.

Novina Samo jedan postupak Uneta su dva pravila koja onemogućavaju izvršne poverioce da naplate troškove postupka u situaciji kada protiv istog dužnika podnose više predloga za izvršenje po više različitih osnova koji su mogli istovremeno da se namiruju ili u slučaju „cepanja“ potraživanja po osnovu glavnice, kamate i troškova postupka. U svim ovim slučajevima, izvršni poverioci mogu svoje pravo ostvariti u jednom izvršnom postupku, pa čak i da to ne učine, imaće pravo na naknadu troškova samo za jedan postupak.

Nela Kuburović neće učestvovati u javnim prodajama Ministarka pravde Nela Kuburović za Kurir kaže da se od 1. januara očekuje dosta povoljniji položaj dužnika nego što je to bilo dosad, dok se kontrola nad radom javnih izvršitelja povećava. - Nove izmene zakona će onemogućiti nagomilavanje troškova dužnika. Uvodimo e-aukciju kao novi transparentan i fer način javne prodaje nepokretnosti dužnika, kako bi se izbegle moguće malverzacije, dok s druge strane, javni izvršitelji, njihovi zamenici i pomoćnici, kao i drugi zaposleni, kod javnog izvršitelja neće više moći da učestvuju u toj javnoj prodaji, bez obzira na to da li postupaju u konkretnom predmetu ili ne - kaže Kuburovićeva i dodaje da će se izmenama tarife znatno smanjiti troškovi koje može da naplati javni izvršitelj, dok se određene radnje više neće ni naplaćivati. foto: Marina Lopičić

Kurir.rs / Slavica Tomčić

Foto: Dragan Kadić

Kurir