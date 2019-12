PATRIJARH IRINEJ PORUČIO ŽENAMA: Abortus je najteži greh, to je ubistvo!

Možemo stvoriti mnogo toga, ali život samo Bog daje. Zato veliki greh čine oni koji ne dozvoljavaju da se život rodi. Veliki je greh ubistvo.

Zato ne ubijajte život koji Gospod daje, jer deca su veliki dar Božji, poručio je patrijarh srpski Irinej pre dva dana, na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice.

- Deca su najveći dar od Boga. Na ovaj praznik poručio bih mnogim majkama koje čine jedan veliki greh, bezakonje, kojim lišavaju ono što je Bog dao da neko dođe na ovaj svet - besedio je patrijarh i dodao:

- To je najveći greh, to je ubistvo! Naši zakoni kažnjavaju one koje ubiju, a svako ubistvo, bez obzira na koji način, bilo abortusom, il nekim drugim načinom, ubistvo je živoga bića.

Prvi čovek SPC pozvao je majke i roditelje da to ne čine.

- Treba da se raduju kad im Bog daruje decu. Šta bi bilo da su majke iz prošlih vremena to činile, bez koliko bismo znamenitih ličnosti mi danas ostali - istakao je on.

