JOŠ NEMA GRIPA U SRBIJI: Nove količine vakcina već od sredine decembra

Doktor Darija Kisić Tepavčević iz Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" izjavila je danas da je ove godine bila izuzetno velika zainteresovanost građana za vakcinaciju protiv gripa.

"Iako smo ove godine nabavili 50.000 doza vakcina više nego za prethodnu sezonu - skoro 300.000 doza, ona je utrošena u rekordnom roku i mi smo inicirali sve postupke za nabavku novih količina", dodala je Kisić Tepavčevićeva za RTS.

Prema njenim rečima, nove količine se mogu očekivati na vakcinalnim punktovima sredinom decembra i dodala da se danas otvara tender za nabavku novih doza.

Kako je rekla, trenutno je period godine kada je sezona gripa i kada se njegova aktivnost očekuje.

"Na području Evrope se do sada beleži osnovni nivo aktivnosti gripa, negde i srednji nivo aktivnosti, i otprilike u oko 20 zemalja Evrope u kojima su potvrdili virus grupa u cirkulaciji dominantan je tip A, i to od tipova A to je H1N1, dakle, to je onaj tip koji nam je poznat već 10 godina i za koji ljudska populacija već ima određen stepen imuniteta", rekla je Tepavčevićeva.

Prema njenim rečima, u određenim zemljama zabeležena je cirkulacija gripa tipa B.

"Kada su u pitanju zemlje iz regiona, znamo da je u Crnoj Gori zabeležena cirkulacija tipa B, a u Hrvatskoj AH1N1. Bitno je istaći da svi ti tipovi virusa gripa koji su do sada zabeleženi u Evropi, jesu upravo oni tipovi koji se nalaze u vakcini koju su naši građani primili", rekla je Kisić Tepavčevićeva.

Objasnila je da je virus gripa prilično nepredvidiv i da su svi koji nemaju imunitet osetljivi, kao i da se ljudima koji se nalaze pod većim rizikom preporučuje vakcina.

"Stalno ističemo i kategoriju trudnica, jer je u trudnoći poznato da ovaj virus gripa može da ima različite komplikacije i po plod i po trudnicu", rekla je Kisić Tepavčevića i istakla da i decu treba vakcinisati, pre svega onu koja imaju astmu.

Istovremeno, ona je apelovala na sve građane da se vakcinišu.

Tokom prošle nedelje zabeleženo je nešto više od 3.000 oboljenja sličnih gripu, jer je vreme i drugih respiratornih infekcija.

"Naša nacionalna referenta laboratorija za grip 'Torlak' nije do sada potvrdila cirkulaciju ovog virusa u našoj zemlji", dodala je doktorka.

(Kurir.rs/Tanjug)

