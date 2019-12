LUČIĆ: Telekom Srbija duplirao broj korisnika za godinu, optički internet daje bolji kvalitet! Za sve imamo saglasnost!

Vladimir Lučić, koordinator za internet i multimediju u kompaniji Telekom Srbija, kazao je da je Telekom za dve godine uspeo da pokrije značajan deo korisnika i da duplira broj korisnika za godinu dana.

Čak 400.000 korisnika u Beogradu može da se priključi na optički internet, a Telekom radi sa najvećom telekomunikacionom firmom na svetu, Huawei i da se koristi najkvalitetnija oprema, i poštuju svi propisi i saglasnost stanara zgrada u koje se uvodi optički internet:

- Razvoj optičkog interneta je veoma bitan i meni je žao što se na pragu 2020. godine na taj način kritikuje Telekom, s obzirom na to da smo se i ubrzali. Može da se postavi logično pitanje zašto to ranije nismo radili. Mi smo imali situaciju da zbog naše pasivnosti na tržištu do pre godinu dana, počinjemo da padamo u svim segmentima korisnika interneta, televizije i fiksnoj. Da smo tako nastavili, doveli bismo našu firmu do uništenja, iako bi trebalo da budemo broj jedan - kaže Lučić i dodaje da je razvojem optičkog interneta došlo do boljeg kvaliteta servisa, veće konkurentnosti.

- Kupovinom kablovskih operatera i izgradnjom optičkog interneta smo više nego duplirali broj korisnika za godinu dana. Imamo preko 10.000 novih korisnika mesećno, što samo znači da ćemo dodatno jačati u budućnosti. Imamo 42 posto učešća - kaže Lučić.

On dodaje da razvoj optičkog interneta ima brojne prednosti:

- Stvaraju se novi kanali, više nego ikad se ulaže u domaći sadržaj, bolje su cene ka korisniku. Razvoj optike je bitan i za razvoj 4G mreže, što donosi kvalitetan internet i u budućnosti jer će biti bolji kvalitet mreže - zaključuje Lučić.

Lučić objašnjava da Telekom ulazi u zgrade gde ima saglasnost stanara, i da se poštuju svi propisi i dozvole.

- Nama je potrebna dozvola da bi iskopali segment. Mi kopamo manji segment, u zgradi imamo dozvolu stanara i potpise da uđemo u zgradu. To je naša dužnost, moramo korisnicima da omogućimo kvalitetan internet i televiziju, ne možemo da ih ostavimo da žive u 20. veku. Sve se radi po propisima i dozvolama u svim gradovima - naglašava naš sagovornik.

"Telekom svima plaća autorska prava, nepravedan položaj na tržištu"

Lučić se dotakao i teme autorskih prava, naglasivši da je Telekom oduvek podržavao sve organizacije koje štite autorska prava, kao i da je dobro što se zakon približava zakonu Evropske unije, zato što su autorska prava izuzetno bitan segment razvoja. Međutim, kako ne poštuju svi zakon, to Telekom stavlja u nezavidan položaj.

- Mi imamo sve ugovore sa svim organizacijama koje štite autorska prava i uvek smo ih plaćali. Ono što je mali paradoks je da je Telekom Srbija uvek bio u neravnopravnom položaju u tržišnoj utakmici, baš zbog toga. Poznat je slučaj da je Sokoj pre nekoliko godina tvrdio da Telekom Srbija plaća više nego svi kablovski operateri zajedno i da bi pokrenuli sudske procese od kablovskih operatera, da bi od njih naplatili naknadu. Sada naša ćerka firma "HD win" pod kojom imamo Arenu, Star, Superstar kanal, registrovana je u Srbiji i samim tim plaćamo sva autorska prava dok naša direktna konkurencija "United media" pod kojom su isto značajni kanali (Sportklub, Nova S, N1) iako rade u Srbiji, fiktivno su registrovani u drugoj zemlji i samim tim ne plaćaju pravo. Poštujući zakone i plaćanja autorskih prava, mi ulazimo u neravnopravnu bitku na tržištu - zaključuje Lučić.

On kaže da se nada da će institucije kao što je "Agencija za zaštitu konkurencije" na kraju srediti situaciju na tržištu, i izjednačiti položaj Telekoma u odnosu na druge, kao i da se radi o velikim iznosima koje kompanija plaća za autorska prava.

- Što se tiče samog Telekoma Srbije, to je više miliona evra. Što se tiče ćerke firme, ona će samo ove godine platiti preko 500.000 evra svim organizacijama - kaže koordinator za internet i multimediju u kompaniji Telekom Srbija.

