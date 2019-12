DOGODINE SVI RADNICI MORAJU BITI OSIGURANI: Gotovo sa dugotrajnim postupcima, novi zakon menja sve!

Svi radnici u Srbiji, a pogotovu oni koji se bave rizičnim zanimanjima, od sledeće godine moraće da budu osigurani, što će im garantovati brzu naplatu odštete u slučaju da se povrede na radnom mestu.

Ovo predviđa Zakon o osiguranju od povreda na radu radi naknade štete, čija izrada je pri kraju i koji bi trebalo da bude usvojen naredne godine. Naime, ovaj propis obavezaće svakog poslodavca da osigura sve zaposlene. To će radnicima i njihovim porodicama omogućiti da, u slučaju nesreće na radu, lakše naplate odštetu, za razliku od trenutne situacije, kada se za svoja prava moraju boriti na sudu, što zna da potraje godinama. A svedoci smo da se nesreće dešavaju često, naročito na gradilištima, gde malo-malo pa neko nastrada.

Obaveza poslodavaca

- Zakonom o osiguranju od povreda na radu radi naknade štete predloženo je uvođenje obaveze za sve poslodavce da osiguraju svoje zaposlene od povreda na radu bez obzira na delatnost i poslove koje radnici obavljaju. Do sada su poslodavci mogli da osiguraju svoje zaposlene dobrovoljno, a usvajanjem ovog zakona postaće obaveza za sve poslodavce. Primena ovog zakona povećaće prava radnika i uticaće na smanjenje broja povreda na radu, što je cilj ministarstva - objašnjavaju za Kurir u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Nivo rizika

Oni ističu da će, po novom Zakonu o osiguranju od povreda na radu, poslodavci imati obavezu da osiguraju sve zaposlene bez obzira na delatnost, s tim što će osiguranje radnika koji se bave rizičnim poslovima koštati više. - Finansijska sredstva za osiguranje određivaće se u zavisnosti od nivoa rizika od povređivanja i profesionalnog oboljenja. Poslodavci kod kojih su povećani rizici i kod kojih se dešavaju povrede na radu plaćaće veće iznose osiguranja. Takođe, nesavesni poslodavci koji ne primenjuju mere bezbednosti i zdravlja na radu plaćaće veće osiguranje za svoje radnike jer su radnici izloženi većim rizicima na radnom mestu. Uvođenje obaveznog osiguranja za slučaj povrede na radu doprineće unapređivanju zaštite i očuvanja zdravlja radnika i stvaranje bezbednih i zdravih radnih mesta - kažu u Ministarstvu za rad.

Na prozivke da će obaveza osiguranja svih zaposlenih od povreda na radu stvoriti dodatne troškove poslodavcima, ministar Zoran Đorđević je izjavio da svi poslodavci koji se bave rizičnim poslovima svakako imaju isplatu štete. - U prvom momentu to bi na neki način bio namet, ali svakako svi poslodavci koji se bave rizičnim poslovima imaju isplatu štete. Ovim zakonom predviđeno je upravo da tu štetu isplaćuju osiguravači - rekao je Đorđević.

Ranka Savić

KONTROLA PRIMENE ZAKONA JE SUŠTINSKA

foto: Beta/Nenad Petrović

Ranka Savić, predsednica ASNS, kaže da je dobro što će biti donet zakon, ali nije preveliki optimista da će ga svi poslodavci poštovati: - Svi smo podržali obavezno osiguranje radnika, ali problem je primena, odnosno kontrola primene, jer tu uvek padamo na ispitu. Pošto osiguranje poslodavcu poskupljuje troškove rada, pitanje je koliko će to povećati broj onih koji rade na crno. Iskustvo me dovodi do toga da kada je neko novo opterećenje, poslodavci izbegavaju da ga primene.