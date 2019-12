INFARKT PRETI ZBOG PROMENE VREMENA! Lekari upozoravaju, evo ko je NAJVIŠE UGROŽEN!

Decembarsko sunce i temperature do 15 stepeni, zatim sneg i minus, pa ponovo „proleće“ usred zime, sve to nas očekuje u narednih sedam dana. Lekari upozoravaju da vremenska vrteška može izazvati glavobolju, probleme s disanjem i pritiskom, dok su posebno ugroženi kardiovaskularni bolesnici, kod kojih može doći i do infarkta.

Dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu, kaže za Kurir da su ovo klimatski uslovi koji odgovaraju decembru, ali da su nagle promene temperature te koje zamaraju organizam.

- Organizam ne može tako brzo da se adaptira na promene vremena, taman se pripremi za jedan način ponašanja kad se sve promeni i termoregulacioni centar nije u mogućnosti da tako brzo reaguje. U takvim situacijama je normalno da se javljaju tegobe, a pre svega glavobolja, koja može da bude praćena povraćanjem ili vrtoglavicom. To je znak da se opteretio vratni deo kičme i da je smanjen dotok kiseonika u mozak, pa se zato javlja vrtoglavica - kaže Šehićeva za Kurir.

Prema njenim rečima, kao posledica svega toga može da se javi nestabilan krvni pritisak, čak i kod inače zdravih ljudi.

- I oni koji nemaju tih problema dolaze kod nas u Hitnu s povišenim pritiskom. Ima i ljudi koji se žale na bol u grudima jer nestabilno vreme utiče i na njih. Nisu retki pacijenti koji dolaze sa kardiomiopatijom, trnjenjem vilica i laktova. Izvestan broj ljudi doživi i infarkt, pa nakon inicijalnog zbrinjavanja kod nas moraju na dalje lečenje. Takođe, sezona je slava i proslava, pa naši ljudi preteruju u jelu i piću. Savetujem da budemo umereni u svemu što radimo - kaže dr Šehić i dodaje da su prehlade takođe učestale u ovo doba, ali da sezona gripa još nije počela zbog velikog procenta vakcinacije stanovništva.

Prema prognozi RHMZ, od utorka do kraja sedmice će biti hladnije, u većini dana mestimično s kišom, na planinama sa snegom. U nedelju i početkom naredne sedmice suvo uz porast temperature.

