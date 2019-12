BRNABIĆEVA NA SKUPU WORLD MINDS U CIRIHU: Ovo je veliko priznanje za Srbiju i dokaz da imamo da ponudimo prave vrednosti

Predsednica Vlade Srbije Ana Bnabić učestvovala je danas u Cirihu na WORLD.MINDS konferenciji na kojoj je govorila sa sedmim predsednikom Južnoafričke Republike Frederikom de Klerkom, koji je sa Nelsonom Mendelom podelio Nobelovu nagradu za mir 1993. godine, a što je, kako je ocenila veliko priznanje za Srbiju i dokaz da svetu imamo da ponudimo prave vrednosti.

"Pričati o odnosima u svetu, izazovima, sa takvim ljudima na takvom skupu veliko je priznanje za politiku koju je postavio Aleksandar Vučić a mi je sledimo", rekla je Brnabić za Tanjug i ocenila da je to dodatno priznanje Srbiji kao zemlju koja je jedan od mirotovraca na Balkanu, koja nastoji da Evropi donese novu stabilnost i realnost.

Učešće skupa kome prisustvuju i vodeći svetski inovatori, naučnici, biznis lideri i umetnici koji na inspirativan način predstavljaju ideje novog doba prilika je da Srbija pokaže šta ima da ponudi, ocenila je Brnabić koja je na debati sa Klerkom govorila i sa Džordžem Fridmanom osnivačem publikacije Geopolitical future i svetskim stručnjakom za geopolitičke prognoze i oblast međunarodnih odnosa.

Brnabić je podsetila na Fridmanovu opasku da se "na Balkanu ništa ne zaboravlja i ne oprašta" i dodala da je to upravo ono što Srbija pokušva da promeni.

"woo novu stranicu i da počnemo da opraštamo kako bi nove generacije imale persektivniji Balkan i mogle da otvore novu stranicu", rekla je Brnabić.

Konferencija je bila i prilika da premijerka upozori da svet postaje sve kompleksnije i sve teže mesto i da skoro nema više pravila, pa se i opstanak STO dovodi u pitanje, "Vidimo trgovinske ratove između SAD I EU koja je uvela sankcije Rusiji, SAD i Kine, dosta napetih odnosa između EU i Kine što nekako stavalja sve zemlje kao sto je Srbija u tešsku poziciju", rekla je predsednica Vlade i dodala da nam je zato važno da ostanemo samostalni i nezavisni, da ostanemo otvoreni za sve investirore iz celog sveta kao i za plalsiranje nasih prozivoda širom sveta.

To uspevamo da uradimo i na to smo ponosni, rekla je predsednica vlade, koja je skup iskoristila da kaže i da bi svet trebalo da se vrati na to da veruje u slobodu kretanja robe, kapitala i usluga i na konkuretnost kao osnovne vrednosti koje su u okviru Evrope u najdužem periodu u istoriji donele mir blagostanja i ekonomski prosperitet.

Srbija duboko veruje da su osnovne vrednosti u tome da su svi ljudi jednaki, da su četiri osnovne slobode način da svet ostane mirno mesto, a da je dijalog najvažniji i da demokratiju ako se nađje u problemu može izvući sa još više demokratije.

Predsednica vlade reklla je i da je Srbija mnogo radila da uspostavi partnerski odnos sa WM, a da je rezultat taj da je Srbija jedina zemlja pored Švajcarske u kojoj se održavaju ovakvi skupovi na kojima se razmenjuju ideje koje menjaju svet.

Ona je najavila da će naredni skup u Beogradu biti odrzan 2021. uz još veće učešće nobelovaca i naših naučnika.

"Biće to nova prilika i način da pokazemo sta sve srbija ima da ponudi", rekla je premijerka i podšetila da su deo WM predstavnici Biosens instituta i Instituta za fiziku.

Dodala je da i danas, više od šest meseci od državanja skupa u Beogradu, kada putuje po svetu slučajno sreće ljude koji su bili "deo zajednice svetskih umova u Beogradu" i koji su tada bili odusevljeni našim potencijalima, Srbijom i videli su nas na drugačiji način.

Pomenula je je da nas prati imidž iz prošlosti i da smo zato odlučili da idemo sa novom kampanjom, novim brendingom Srbije - "SERBIA CREATES" i da sa ljudima koji nas predsavljaju u nauci i tehnologiji, muzici, filmu, svim vrstama umetnosti pokažemo drugačije lice Srbije koje je sve prepoznatljivije zahvaljujući i ovakvim događaima i parterstvima.

"I ovaj skup i naredni u Beogradu prilika su za naše umove, pamet i talente da ih predstavimo svetu i da mi budemo oni koji svojim idejama poput teslagrama već danas menjaju svet", kazala je premijerka.

WORLD MINDS je osmišljen tako da članovi prezentuju najzanimljivija i najnovija otkrića u nauci i drugim oblastima društvenog delovanja.

Skupovi koji se održavaju svakog decembra u Cirihu prilika su za predstavljanje najboljih rešenja te godine iz celog sveta o kojima se zatim na skupu razgovara.

Srbija je imala čast da bude prva zemlja na svetu, pored Švajcarske, u kojoj je održan takav značajni skup najvećim mislilaca sveta.

Prvi od tri dogovorena skupa održan je u maju 2019. u Beogradu, kada je srpska prestonica postala svetski centar za razmenu prestižnih inovativnih rešenja u oblasti robotike, astrofizike, medicine, molekularne biologije, psihologije, marketinga, umetnosti, sporta.

Okupljanje lidera iz brojnih raznorodnih oblasti omogućava razmenu ideja koje pokreću potpuno drugačije sagledavanje sveta, što je glavni princip rada te organizacije.

WORLD.MINDS zajednicu čini više od hiljadu visokorangiranih pojedinaca - nobelovaca, državnika, naučnika, profesora univerziteta, ambasadora, pisaca, koji su dali značajan doprinos nauci, umetnosti i biznisu.

