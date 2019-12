KONFERENCIJA ZA NOVINARE ADRIJA MEDIJA GRUPE: Novinarka Kurira o napadu: PRETUKLI su me, milili su da ih snimam KURIR TV

Povodom napada na novinarku Kurira Ljiljanu Stanišić, u 12 sati održava se konferencija za novinare u prostorijama Adrija medija grupe u Vlajkovićevoj broj 8. O napadu koji se dogodio na nju, govori novinarka Ljiljana Stanišić i odgovorni urednik Kurira Rajko Nedić.

12.23 - Ljiljana Stanišić: "Znam da su uz mene kolege i da je iza mene ozbiljna medijska kuća. još uvek ne mogu da poverujem šta mi se desilo. Ne želim da se to ponovi i da iko više prođe taj pakao."

12.22 - Ljiljana Stanišić: "Ne želim da se plašim. Pretili su mojoj deci, a taj strah nikada neće proći."

foto: Kurir TV

12.21 - Rajko Nedić: "Da ponovim, tri osobe su posle prijave napada policiji saslušane, ali mi smo odlučili da ne iznosimo njihova imena dok se istraga ne završi. Ne želimo da ugrozimo rad nadležnih organa."

foto: Kurir TV

12.20 - Ljiljana Stanišić: "Sačekaću da tužilaštvo i policija obave svoj deo posla, a onda ću videti kako ću dalje reagovati. Želim da niko više ne doživi nasilje, nijedan novinar, nijedna ćena Neću davati prostora nebitnim ljudima, jer to ne rezultira onako kako želim, a sklona sam borbi za pravdu.

foto: Kurir TV

12.18 - Ljiljana Stanišić: "Hvala policiji, KBC Zvezdara, udrućenjim novinara UNS i NUNS, kolegama."

foto: Kurir TV

12.15 - Ljiljana Stanišić: "Vratili su me u restoran i prijatelji su me tada odbranili. Ipak, nisam mogla da se oporavim od šoka. Nazvala sam policiju kada su napadači otišli, a oni su uzeli izjave, lekarske nalaze posle pregleda tu noć, snimke sigurnosnih kamera."

foto: Kurir TV

12.13 - Ljiljana Stanišić: "Oborili su me na zemlju, čak su me i šutirali. Devojka me je brutalno udarila u glavu."

12.11 - Ljiljana Stanišić: "Pretili su mi, ali ja nisam dozvolila da mi uzmu telefon. Onda su fizički nasrnuli na mene. Pokušala sam da pozovem policiju, ali od straha nisam potrefila broj. Niko mi nije pomogao. Tražila sam i od taksista da pozovu policiju, ali ništa od toga. Bila sam u beznađu."

foto: Kurir TV

12.08 - Ljiljana Stanišić: "Dve devojke i dva muškarca za susednim stolom restorana su prokomentarisali da ih snimam. Čula sam to, ali nisam pridavala pažnju. Kada sam krenula kući, zaustavila me je jedan dečko, a pored njega su bile dve devojke. Tražili su da obrišem snimak koji ja ni nemam."

foto: Kurir TV

12.04 - Odgovorni urednik Kurira Rajko Nedić: "Napadnuta je naša koleginica Ljiljana Stanišić. Nismo se do sada oglašavali da ne bismo remetili istragu: Tri osobe koje su vinovnici napada su bili privedeni i saslušani su. Ljilja ima teške telesne povrede - glave i kičme".

Protekle godine je bilo više napada na novinare i želimo da vom konferencijom da ukažemo na težak položej novinara. Da podsetimo, naša dva fotoreportera su napadnuta, kolegre iz drugih medija su takođe napadnuti.

foto: Dado Đilas

12.00 - Počinje konferencija za novinare Adrija medija grupe povodim napada na novinarku Ljiljanu Stanišić

1 / 3 Foto: Dado Đilas

Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira, napadnuta je u noći između 4. i 5. decembra samo zato što su ljudi koji su sedeli za susednim stolom restorana u kojem bila pomislili da ih snima. Pratili su je na putu ka kući, a kada je to primetila otvoreno su joj pretili. Bezuspešno je pokušala da im objasni kako ništa nije snimala. Zatim je nastao haos koji je eskalirao u batinanje naše koleginice.

Hitna pomoć i policija su intervenisali i zbrinuli našu koleginicu koliko je u njihovoj moći. Sada je sve na tužilaštvu i sudskim organima.

