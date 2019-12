VRAČARE SA DRUŠTVENIH MREŽA ZALUDELE SRBE: Magijom vraćaju muževe, čiste kuće od zla, a za to uzmu i do 8.000 EVRA!

Borite se za svoju ljubav. Ljubavno vezivanje na daljinu može rešiti vaš ljubavni problem ili vam vratiti vašu voljenu osobu. U vašim rukama je snaga da promenite situaciju u vezi, braku, da vratite partnera kući i da ga tu zadržite. Vraćam voljene partnere u život!

Ukoliko ste nesrećno zaljubljeni, ostavljeni i očajni, nikako ne nasedajte na ove ponude, odnosno obmane vračara i belih magova koje su ponovo preplavile društvene mreže.

Osim što vam neće pomoći i vratiti voljenu osobu, ostaćete bez dinara plaćajući njihove „usluge“!

Šeme

Šeme belih magova, vračara, vidovnjaka i nadrilekara su raznorazne, u današnje vreme naivne i lakoverne ljude najčešće love putem društvenih mreža. Osim što ovi šarlatani navodno leče najteže bolesti i skidaju uroke, oni sada „vraćaju“ i voljene osobe u život i to u „brzom roku“.

Na Fejsbuk stranici „Vraćanje voljenih partnera u brzom roku“, nude se raznorazne „usluge“, a navodno rešavaju komplikovane ljubavne situacije, a kako tvrde, skidaju crnu magiju, uroke i vraćaju voljeno biće zasigurno i zauvek, čiste kuće od zla i nečistih sila, a pored toga, skidaju i crnu magiju putem fotografije.

Sagovornici Kurira smatraju da je prodavanje magle postao unosan biznis, kao i da se sve više pojavljuju novi oblici takozvanih rešavanja problema i lečenja bolesti.

Ljudi daju zadnje pare... Dr Vesna Tomić foto: Zorana Jevtić

Prevaranti

- U to veruje onaj ko nema nade više ni za šta, a tu prvenstveno mislim i ciljam na ozbiljne i teške bolesnike. Bilo je tu raznih prokletnika i pokvarenjaka. Nažalost, u ovo veruje svet koji je potpuno beznadežno izgubljen u svom problemu, a ljudi će za to da daju i zadnje pare. Nasedaju na prevare i lakoverni ljudi i oni nižeg obrazovnog statusa, a to što se sve to radi preko društvenih mreža, prava je katastrofa - kaže za Kurir doktorka Vesna Tomić, socijalni psiholog, i dodaje da je strašno to što ljudi pružaju probisvetima šansu da se bogate na tuđoj nesreći.

foto: Marina Lopičić

Bivši operativac Državne bezbednosti Boža Spasić kaže za Kurir da nadrilekara, belih magova, šamana i vračara ima i u drugim zemljama. - To su urbani vešci i veštice, prevaranti! Sada je sve to postalo moderno, pa se i oni reklamiraju, a nekim svojim suludim idejama dovode ljude do ludila. Možemo zaključiti da se tu okreće ogroman novac. Jedan čovek je tvrdio da skida crnu magiju, a jednu seansu naplaćivao je oko 8.000 evra. Prevaranti često kažu da te seanse ne koštaju ništa, a to se debelo plaća. To može biti krivično delo protiv imovine ljudi - naglašava Boža Spasić.

KAZNE U SRBIJI - sve vrste vračanja su krivično delo protiv imovine ljudi - kazna zavisi od imovinske koristi prevaranta - od šest meseci do tri godine zatvora su blaže kazne - od dve do 10 godina zatvora za najteže oblike

ŠTA SVE NUDE - pomoć u rešavanju problema - izlečenje steriliteta - izlečenje od raka i drugih teških bolesti - rešenje ljubavnih i porodičnih problema - pomoć u pronalasku posla - skidanje raznih vradžbina i magije - vraćanje partnera

Kurir.rs/ Mina Branković Foto: Shutterstock

Kurir