PREDSEDNIKA DOČEKALO 10.000 LJUDI: Bože pravde se orilo novom deonicom auto-puta Miloš Veliki (KURIR TV)

"Ovo je velika stvar, izgleda divno, mnogo sam srećan i ponosan. Ovo nije spisak projekata i želja, mi za ovo danas imamo novca. Ključna stvar je upravo u tome. Naša želja je da budemo prvi u Evropi po stopi rasta. Hvala srpskim i kineskim radnicima!" - Predsednik Vučić razgovarao je sa radnicima koji su gradili most preko Save i Kolubare.

