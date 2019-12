KO NAJVIŠE PROFITIRA OD NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA: Dadiljama i mesarima puni džepovi para

Trljaju ruke: Praznična euforija tokom decembra i za praznike najviše ide naruku trgovcima, ugostiteljima, prodavcima ukrasa i jelki, koji zarade i do 50 odsto više nego tokom ostalih meseci

Ugostitelji, muzičari, trgovci, mesari, prodavci jelki, dadilje deo su dugačkog spiska onih koji se najviše raduju praznicima jer im se zarade uvećavaju oko 50 odsto.

Prodavci ukrasa, dekorateri, cvećari, agencije za iznajmljivanje Deda Mrazova bukvalno žive od praznika do praznika od zarade koju ućare tokom decembra i januara.

Stevan Rodić, predsednik Udruženja hotelijera, ugostitelja i turoperatora Beograda, kaže da je decembar „mesec nade“, kome se ugostitelji i hotelijeri raduju jer im povećava zaradu za 50 odsto. - U decembru uspešne firme kraj godine obeležavaju proslavama s muzikom i to je za nas ugostitelje jedan deo prometa koji nije uobičajen tokom godine. U odnosu na novembar imamo 30 odsto više gostiju, a zarada je veća i do 50 odsto zbog skupljeg menija. Za razliku od drugih meseci, kod nas u Beogradu su hoteli najpopunjeniji u decembru, ali se rezervacije najviše prodaju poslednjih 10 dana. Što se tiče dočeka Nove godine, već sada je popunjeno 50 odsto kapaciteta restorana, što znači da ćemo sigurno biti puni do praznika. Tu su i strani turisti, priliv deviza i još mnogo toga što je dobro - ističe Rodić.

On ističe da od praznika profitiraju i veliki trgovinski lanci, dok malim radnjama opada promet. - Veliki sistemi imaju veliki promet i velike zarade zbog slava i proslava i obeležavanja događaja, a male prodavnice osete pad između 10 i 20 odsto i to je trend u poslednjih pet godina - kaže Rodić.

Kako dobre žurke nema bez dobre žive svirke, i muzičarima za praznike upada kašika u med. Čak i oni koji nemaju redovan angažman za praznike ubodu po neku dobru tezgu. Zbog praznične euforije zadovoljno trljaju ruke i prodavci pirotehnike, jelki, cvećare, ali i agencije za organizaciju proslava, iznajmljivanje Deda Mrazova.

Boris Ivanović iz JP „Srbijašume“, koje u svojim rasadnicima namenski uzgaja četinarske sadnice za novogodišnje jelke, kaže da je potražnja ove godine veća nego prošle. - Za razliku od prošle godine, kad su kupci počeli da dolaze u naše rasadnike oko 8. decembra, ove godine je potražnja počela već krajem novembra. Očekujemo da ćemo na nivou Srbije prodati između 3.000 i 4.000 jelki. Cene se kreću u rasponu od 900 do 4.000 dinara, u zavisnosti od vrste i visine, kao i od toga da li kupac želi da kupi jelku s busenom ili sečenu. Najtraženije jelke su bodljikava smrča, Pančićeva omorika i obična smrča - objašnjava Ivanović.

U mesari i pečenjari „Milan“ na Novom Beogradu kažu za Kurir da su porudžbine pečenja već uveliko počele. - Velika je potražnja. Ljudi poručuju pečenje za praznik. Ne znam koliko će biti više porudžbina u odnosu na obične dane jer tu nema pravila. Nadamo se da će biti najmanje 30 odsto više - kaže mesar Marko Sekulić.

ČINJENICE KO ĆE DOBRO ZARADITI ZA PRAZNIKE: - hoteli i ugostitelji - muzičari - rasadnici jelki - bebisiterke - agencije za iznajmljivanje Deda Mrazova - cvećare - poslastičari - trgovinski lanci - prodavci novogodišnjih ukrasa - prodavci pirotehnike - prodavci igračaka - prodavci suvenira - dekorateri - organizatori proslava

Čuvanje dece BEBISITERKE ZA 10 EVRA PO SATU Kako mnogi mladi bračni parovi nemaju kome da ostave decu, a žele da dočekaju Novu godinu u restoranu s prijateljima, posla ima i za bebisiterke, koje za jedno veče mogu da zarade popriličnu sumu novca. - Tokom svih praznika pojačana je potražnja za čuvanjem dece. U tim mesecima promet raste 50 odsto, a klijenti su uglavnom turisti, počev od Rusa do Japanaca, jer imamo dadilje za 18 jezika. Cena dadilje na engleskom jeziku je 10 evra po satu za jedno ili dvoje dece - rekli su nam u Agencija za čuvanje dece „Kolibri“.

