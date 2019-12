OVO JE BILO NAŠE DETINJSTVO! 20 stvari koje danas klinci teško mogu da razumeju: Jogurt trougao, VOKMEN, košarka u vodi

Detinjstvo... Mnoge od ovih stvari koje ćete naći u tekstu su bile deo naših odrastanja.

Neki od nas su nešto možda i sačuvali po raznim kutijama i ormanima, a siguran sam da skoro svi ovo čuvamo u srcima.

1. Čemu je ovo služilo? Da, svi oni koji su ovo imali kao klinci znaju.

foto: Printscreen Youtube

2. Ovo je imala svaka kuća. Sveže mlevena, da sve zamiriše...

foto: Printscreen Youtube

3. I danas kažemo da "okrećemo" telefon. A tad je to stvarno bilo tako.

foto: Printscreen Youtube

4. Samo jedan od crtanih junaka koje smo čekali nedeljom uveče pre spavanja.

foto: Printscreen Youtube

5. A tek ovo... Pa olovkom vrtiš po ovome da precizno i što lepše "nacrtaš" lokomotivu, dečaka, devojčicu...

foto: Printscreen Youtube

6. Kad smo već kod crtanja, ovo je bila jedna od glavnih fora.

foto: Printscreen Youtube

7. Preteča video igrica... Besomučno pritiskanje gumenog dugmeta da bi se postigao koš...

foto: Printscreen Youtube

8. Ovako je izgledala štednja

foto: Printscreen Youtube

9. Ovo je bio bicikl. I to onaj bez pomoćnih točkića...

foto: Printscreen Youtube

10. Kasete... To bi trebalo prvo objasniti današnjoj deci šta to beše. E onda im reći da je to išlo u OVO...

foto: Printscreen Youtube

11. Pištolj na kapisle... Pravio kakvu takvu buku.

foto: Printscreen Youtube

12. Rumenko, stopi, kapri, leni... Omiljena ledena zanimacija.

foto: Printscreen Youtube

13. "Muzika je sve što mrda, muzika je oko nas, sve što trešti drnda, sve što vrišti zvrnda, bilo sopran ili bas."

foto: Printscreen YT

14. Svi smo se gurali kada mama i baka spremaju kolače...

foto: Printscreen Youtube

15. Viršle za užinu iz crvenog kioska i čuveni trougao...

foto: Printscreen Youtube

16. Stripovi su bili neizostavni deo odrastanja...

foto: Printscreen Youtube

17. Tad je bilo sasvim normalno da jedeš "kamenje"

foto: Printscreen Youtube

18. Današnji klinci nemaju pojma koliko je bila ukusna Kinderlada

foto: Printscreen Youtube

19. Koliko vam se samo ovo puta dogodilo...

foto: Printscreen Youtube

20. A odrastali smo i uz Opstanak, Kockicu, Acu Poštara, Na slovo na slovo, Neven...

foto: Printscreen

Kurir.rs/Priredio: P.L.

