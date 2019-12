NASTAVLJENO SUĐENJE JUTKI: Šešelj opet došao, kaže boli ga nepravda, po prvi put u sudnici je bila i Jeličićeva supruga

KRUŠEVAC - Suđenje bivšem predsedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću Jutki koji je optužen za nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje nekadašnje saradnice Marije Lukić nastavljeno je danas u kruševačkom Osnovnom sudu saslušanjem svedoka odbrane.Punomoćnik oštećene, advokat Borivoje Borović ocenio je da su iskaze dali "lažni svedoci koji su pristrasni i zavise od okrivljenog".

"Sudu sam pokazao fotografiju na kojoj svi svedoci koji su saslušani na prošlom i današnjem glavnom pretresu, nose majice sa natpisom 'Pravda za Jutku'. Oni su danas pokušavali da potvrde odbranu okrivljenog. Proglasio sam ih lažnim svedocima jer su govorili stvari za koje nisu imali pokrića", kazao je Borović novinarima.

Tokom današnjeg ročišta, iskaz o prijavljivanju nestanka službenog Jeličićevog telefona dala je referent budžeta u opštini Brus i kontakt osoba za Telenor mrežu u toj lokalnoj samoupravi Slobodanka Zbiljić.

Ona je rekla da joj je Jeličić 2. marta pismeno prijavio nestanak telefona te da je na osnovu usmenog dogovora sa njim, karticu odjavila 14. marta, navodeći da je to učinjeno jer su očekivali da će telefon možda biti nađen.

Odgovarajući na pitanje punomoćnika oštećene, Slobodanka Zbiljić je potvrdila da na pisanoj prijavi nema pečata i dodala da nestanak telefona nije prijavila policiji, navodeći da to nije njen posao.

Ona je rekla i da ne zna da li su računi za taj broj plaćeni za april i mart, navodeći da ni to ne spada u njen deo posla.

Iznoseći prigovor na njen iskaz, Borović je kazao da je sudu dostavljena kao dokaz rukom napisana prijava o nestanku telefona, na kojoj nema pečata kao što službena komunikacija zahteva.

"Kartica je odjavljena 14. marta, a prijava nestanka je naknadno fingirana. Kako je Marija Lukić 5. marta počela da objavljuje poruke, jasno je da je okrivljeni, naknadno prijavio nestanak. Radi se o lažnom i falsifikovanom dokazu, jer to nigde pismeno nije zavedeno u spisima opštine", rekao je Borović.

Današnji iskazi slični su onima koje su svedoci odbrane iznosili na prethodnom ročištu, navodeći da su "mnogi građani mogli da koriste Jeličićeve telefone, da su se oni neretko punili u drugim kancelarijama i u obližnjoj piceriji te da su čuli da je u nekom trenutku telefon predsednika opštine nestao".

Direktor Turističke organizacije Brus Dragoljub Marković kazao je da je Mariju Lukić vidjao svakodnevno, jer se prostorije stranke i Skupštine opštine nalaze u istoj zgradi gde je i Turistička organizacija, i dodao da je "još češće" sa njom kontaktirao od 2016. godine kada je postala član upravnog odbora tog javnog preduzeća.

Rekao je i da mu se Marija Lukić žalila na status jer je, kako je naveo, smatrala da je trebalo da napreduje do više pozicije nakon što je učestvovala u kampanji za izbore 2016. godine.

"Zbog toga je znala da se sukobi, da se posvađa sa ljudima iz kabineta, iz institucija za koje je mislila da su odgovorni za to. Takođe, stariji odbornici su se žalili na njeno ponašanje i na oblačenje. Od mene se distancirala 2016. godine", naveo je Marković.

Odgovarajući na pitanje advokata Borovića da li mu je Marija Lukić na Preobraženje 2017. godine pokazala poruke koje je dobijala od Jeličića, te da li ju je više puta u kancelariji zaticao uplakanu, Marković je rekao da se ništa od toga nije desilo.

Isto je ponovio i u direktnom suočavanju sa oštećenom koja ga je upitala:"Zašto lažeš, zašto se znojiš", na šta je Marković odgovorio:"Ne lažem".

Odgovarajući na pitanje sudije, troje današnjih svedoka potvrdili su da su članovi Srpske napredne stranke.

Današnjem suđenju, prvi put od kada je premešteno u Kruševac, prisustvovala je i supruga optuženog Jeličića.

Suđenju je prisustvovao i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj koji je ročište napustio nakon pauze, odnosno pošto su saslušana prva dva svedoka.

On je novinarima rekao da je suđenje "režirano", da "to rade nevladine organizacije ambasada SAD u Beogradu", te da je jedini motiv zbog kojeg prisustvuje sudjenju Jeličiću to što ga "boli nepravda".

Odlukom Vrhovnog kasacionog suda, suđenje Milutiniu Jeličiću Jutki izmešteno je iz Osnovnog suda u Brusu u kruševački Osnovni sud gde se ročišta održavaju od avgusta.

Naredno ročište, na kome bi trebalo da budu saslušani svedoci optužbe i veštaci zakazano je za 29. januar.

U vreme održavanja današnjeg ročišta, mreža nevladinih organizacija "Žene protiv nasilja" organizovala je skupove podrške Mariji Lukić u Kruševcu, Nišu i Užicu.

