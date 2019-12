OVAKO VAS TRGOVCI VARAJU, A PRED NOVU GODINU "OTIMAJU": Ovo je 6 načina kako vam kradu pare, a da NISTE NI SVESNI!

Širom Srbije uveliko je započela pretpraznična potrošačka groznica, a pojedini prodavci koriste velike gužve oko Nove godine i masovno nepažljivim kupcima naplaćuju i ono što nisu kupili, te sagovornici Kurira savetuju izuzetan oprez u danima praznika!

Požuruju nas

Naime, našoj redakciji obratilo se više sugrađana koji su, tek kada su stigli kući s kesama i pogledali račune, shvatili da su prevareni i da im je naplaćena roba i koju nisu pazarili. - Držim kozmetički salon i htela sam ove godine da ga lepo skockam za praznike, te sam u jednoj prodavnici u tržnom centru nakupovala gomilu ukrasa, lampione, vence, dve figure Deda Mraza i dve manje jelke. Na kasi je bila ogromna gužva. Devojka koja je kucala robu, radila je brzo i sve nas je požurivala rečima: „Dajte robu, požurimo“. Ljudi su bili nervozni. U tom haosu samo sam platila karticom i izašla - priča za Kurir B. J. iz Beograda, kojoj se, kako kaže, učinilo da je račun previsok, ali je u tom trenutku pomislila da nešto nije dobro sračunala. - Račun je bio oko 9.300 dinara. Međutim, kada sam uzela da pogledam šta su mi naplatili, shvatila sam da su mi neke ukrase kucali dva puta i na taj način mi naplatili skoro 2.000 dinara više i za ono što nisam kupila - objašnjava Zorana L.

Sličnu situaciju opisala je i J. B. na Fejsbuku. Ona je takođe u jednom tržnom centru kupovala novogodišnje poklone.

„Zaboravljaju“ na kusur

- Pre neki dan prodavac mi dva puta kuca istu torbu. Na moju sreću, kad je drugi put gurnuo karticu, para na računu nije bilo i primetila sam šta radi. „Zar sam vam već naplatio?“ „Jaoj, vreme je da idem kući, umoran sam“ - objavila je J. B. na ovoj društvenoj mreži.

Pored naplaćivanja nepostojećih artikala, potrošači se žale i da prethodnih dana trgovci „zaboravljaju“ da im vrate kusur, a imali su posla i sa navodno sniženim artiklima koji su bili jeftiniji pre sniženja.

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS), kaže za Kurir da su se brojni sugrađani žalili tom udruženju na slične prevare. - Tokom praznika u toj gužvi se dešava i više krađa u prodavnicama, pa je moguće da na taj način trgovci pokušavaju da pokriju minus. A naravno, pitanje je i da li se to radi organizovano, odnosno sa znanjem poslodavca. U svakom slučaju, teško da to može biti slučajno. No, pošto je to veoma teško dokazati, građani moraju dobro da otvore oči i provere račun dok su još na kasi - kaže Papović.

ŠTA SVE RADE Kako se vara u prodavnicama - Naplaćuju istu robu više puta - „Zaboravljaju“ da vrate kusur - Prodaju navodno snižene artikle skuplje nego pre akcije ili jeftinije za manje od dinar - U paketu poturaju robu koja je skuplja nego pojedinačni komad - Na kasi naplaćuju proizvod po punoj ceni iako je na rafu pisalo da je na popustu - Smanjuju gramažu proizvoda, ali cena ostaje ista

Srđan Drobnjaković, Unija poslodavaca I POSLODAVCI TREBA DA SPREČE KRAĐU foto: Unija poslodavaca Srbije Srđan Drobnjaković, direktor Unije poslodavaca, kaže za Kurir da bi svi poslodavci, odnosno vlasnici trgovinskih radnji, trebalo da preduzmu određene mere kako bi se ovakve prevare kupaca svele na minimum. - Poznato je da pojedini prodavci koriste veliku frekvenciju ljudi oko praznika kako bi ušićarili, ali to je svakako krađa. Tim problemom bi trebalo da se bave svi relevantni državni organi, ali i poslodavci bi trebalo da preduzmu određene mere kako se to ne bi dešavalo.

