VUČIĆ O ZAKONU O VEROISPOVESTI: SPC je jedina kanonski priznata crkva, nemam pravo da se mešam na dešavanja u Crnoj Gori

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da danas, povodom Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, da nema pravo da se meša na direktan način na nešto što se događa u drugoj zemlji, ali je istakao da je Srpska pravoslavna crkva jedina kanonski priznata crkva.

Vučić je takođe rekao da neće da odgovara vladiki Amfilohiju, jer, istakao je, ne želi dodatno da deli naš narod u Crnoj Gori.

Upitan "ima li nade za Srbe i našu crkvu u Crnoj Gori, da li će sporni predlog zakona o crkvenoj imovini biti povučen i šta nas sve čeka ako zakon bude donet o ovakvom obliku", predsednik je kazao da je na najbolji mogući način, ljudski, prišao predsedniku Crne Gore Milu Djukanoviću i izneo mu svoje brige povodom tog zakona.

"On to posmatra drugačije. Naš pogled na Zakon je drugačiji, ali to se dešava u zemlji u kojoj je on predsednik", ukazao je Vučić.

Podsetio je da mora da vodi računa o tome da poštuje prava druge države, ali, s druge strane, i da pokaže uvek brigu prema opstanku srpskog naroda i SPC.

Ukazao je da su neki namerno želeli da pogrešno protumače izjavu, kojom je izneo viđenja tog pitanja iz dva ugla: "Govorio sam da su Dedeić i Crnogorska pravoslavna Crkva kao nevladina organizacija formirani pre 2006, i da je jasno da je jedini kanonski priznata SPC. Pokušavali su to da zloupotrebe", konstatovao je Vučić.

Vladici Amfilohiju, kaže, neće da odgovara uvredama na uvrede, niti želi da deli naš narod u Crnpoj Gori.

"Mogao bih, međutim, štošta da kažem o rezultatima u Crnoj Gori i na KiM i Amfilohija i onih koje je on podržavao", primetio je predsednik i podsetio da je za vreme onih koje Amfilohije hvali počinjen pogrom na Kosovu i Metohiji nad srpskim narodom, da je pod njima proglašena nezavisnost tzv. Kosova, a da danas imamo 17 zemalja koje su povukle priznanje.

"Ako ta politika nije bolja od one ranije, ako politika koja je odvela Crnu Goru nije bolja od današnje politike poštovanja prema Crnoj Gori, a koja nije ništa kriva za ono prethodno, onda ne znam....Uvredama na uvrede da odgovaram neću", zaključio je predsednik Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

