MINISTARSTVO ZA RAD TVRDI: Počela isplata dečjeg dodatka

Zvaničnog zakašnjenja nema, uplate za roditeljski i dečji dodatak do kraja meseca

Mnogi roditelji žalili su se na kašnjenje uplate za roditeljski i dečji dodatak, međutim, iz Ministarstva rada tvrde za Kurir da je uplata dodatka u toku.

Isplata roditeljskog i dečjeg dodatka se, prema zakonima, vrši do kraja meseca, pa iako zvanično nema zakašnjenja, mnogo roditelja prethodnih dana bilo je revoltirano što novac nisu mogli da podignu, s obzirom na to da su isplatu do sada dobijali oko 20. u mesecu. S druge strane, iz Ministarstva za rad tvrde da je uplata u toku i da roditelji mogu da podignu novac.

Za najugroženije

- Uplata dečjeg dodatka je u toku i roditelji već sada mogu da podignu novac - rekli su za Kurir.

Ovaj dodatak odnosi se na roditelje koji imaju mala primanja ili su nezaposleni, samohrani roditelji i oni koji imaju decu sa smetnjama u razvoju. Iznosi dodatka kreću se od 3.000 do 5.500 dinara za dete za koje je ostvareno pravo, a rezervisano je za najugroženije porodice čiji su prihodi manji od 9.000 dinara po članu porodice, kao i roditelje dece sa smetnjama u razvoju. Roditeljski dodatak se jednokratno isplaćuje za prvo dete u iznosu od 100.000 dinara, a za svako naredno dete isplaćuje se mesečno, između 10.000 i 18.000 dinara.

Beograd sve isplatio

Porodiljama sa teritorije Grada Beograda isplaćena su juče novčana davanja za novembar, čime im je isplaćeno sve što je planirano u ovoj godini, saopštili su iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Istakli su i da je za tu namenu izdvojeno 34.810.000 dinara, a gradska sekretarka Nataša Stanisavljević napominje da je Gradu izuzetno važno da svaka porodilja dobije pomoć koja se isplaćuje na vreme i bez kašnjenja i dodaje da će se od naredne godine uvesti i dodatna podrška majkama drugog deteta.

Kurir.rs/ N. T. - M. V. Foto: Shutter

