POTRESAN APEL DIGAO SMEDEREVO NA NOGE: Violeta Stanković (50), prognana s Kosova, nema za lekove i hranu!

Žive rane po telu, curenje iz dojke u kojoj je maligni tumor, otekla ruka, neprekidni bolovi, teška pokretljivost i nemogućnost brige o sebi svakodnevne su muke Violete Stanković (50) iz Smedereva, prognane s Kosova i Metohije pre 20 godina.

Isto toliko godina ima njen sin Danijel, koji je sada svojoj majci sve - previja joj rane, kuva i hrani je, brine o svemu, a mladost je zamenio s četiri zida trošne kućice u kojoj žive.

Nemaju nikakva primanja - Violeta nema penziju, Danijel ne radi jer mora stalno da bude uz majku, ne primaju socijalnu pomoć. - Šta ćemo danas jesti i da li ću imati gazu da previjem majci rane, to isključivo zavisi od volje dobrih ljudi. Ujutru dolaze iz doma zdravlja da previju majku, ali tokom dana, zbog curenja iz tih rana, moram da joj zamenim zavoje. Naučio sam - kaže Danijel i dodaje da im je sada najneophodnije što više gaza.

Violeta dodaje da se razbolela 2016. godine. Lekari su joj, kako kaže, dijagnostikovali rak dojke u smederevskoj bolnici i poslali je u prestonički Institut za onkologiju. Iako je zbog bolesti morala da prima hemoterapiju, ona je jurila po Smederevu da joj se overi uput za Beograd, jer joj je knjižica overena, ali na Kosovu.

Stigla je do gradonačelnice, koja joj je pomogla stupivši u kontakt s nadležnima u našoj južnoj pokrajini, koji su poslali za Violetu overen uput. Tako je ona stigla u Beograd.

- Primila sam prvi ciklus hemoterapije, koji sam dobro podnela. Kada je, međutim, krenuo drugi, bilo mi je nepodnošljivo teško. Nisam mogla da podnesem neželjene efekte tih lekova, povraćanja, slabosti... Prekinula sam terapiju i bilo mi je dobro. Sve do letos. Komšinica me je udarila u dojku. Tumor se pokrenuo. Pčeli su bolovi, otoci. Završila sam u Nišu na magnetnoj rezonaci, odakle su me hitno poslali u smederevsku bolnicu. Oni su me odatle hitno uputili ponovo u Beograd - opisuje Violeta težak obrt u životu.

Otišla je, kako opisuje, na Institut za onkologiju, gde su je lečili istim citostaticima koje nije podnela ni prvi put. - Primila sam prvi ciklus. Počeo je drugi, a s njim i neko curenje iz dojke. Kada sam primila treću dozu leka, lekar mi je rekao da više ne može jer „umesto da lekovi ubijaju rak, on se samo širi“. Otpuštena sam prošlog meseca. Kada sam pitala:“Ljudi, da li me šaljete kući zbog smrti“, dobila sam odgovor da nije tako, da neću umreti. Bilo mi je zahvaćeno plućno krilo, promene na sedmom rebru.

Počele su da se otvaraju rane. Strašno je - priča ta nesrećna žena i dodaje da sada leži u bolovima, ruka joj je otekla, lekari kažu da nisu nadležni, ali joj svako jutro dolazi ekipa iz doma zdravlja da joj previja rane. - Uslovi u kojima živim su neprihvatljivi. To je trošna kućica u koju nas je primio komšija. Potrebni su mi lekovi za smirenje, bolove, gaza. Moj Danijel sve radi. Bili smo prinuđeni da molimo ljude preko Fejsbuka za pomoć - iskrena je ta žena.

Fejsbuk LJUDI POMAŽU foto: Facebook U apelu dobrim ljudima za pomoć, koji je Danijel poslao putem Fejsbuka, u komentarima se javljaju ljudi. Neki pišu šta mogu da pošalju, neki pominju Boga i bodre ovo dvoje ljudi da izdrže.

Prioriteti GAZA NAJPOTREBNIJA foto: Privatna Arhiva Danijel, sin teško bolesne Violete, kaže za Kurir da je nezamisliva situacija u kojoj su on i njegova majka. - U bolnicu je nisu primili, jedno jutarnje previjanje ne prekida muke moje majke. To su velike, otvorene rane iz kojih curi nešto. Naučio sam da je previjam. Ljudi su počeli da nam pomažu. Najviše nam treba gaze. Verujte mi, ne mogu da radim, čak ne smem ni da izađem bilo gde iz kuće na duže jer se plašim za majku. Ja kuvam, hranim je i sve radim. Teško je, ali izdržaćemo - kroz uzdah govori taj dečko i dodaje da mu je najteže kada je majka u bolovima, kao što je to slučaj sad dok razgovaramo.

