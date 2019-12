SNEŽNI VIKEND PRED NAMA, RHMZ IZDAO UPOZORENJE: Uključen meteoalarm, temperatura ide u MINUS! Stiže prava zima

U Srbiji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, na planinama uz provejavanje slabog snega, koji se tokom noći očekuje i u brdskim predelima.

Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak. Najniža temperatura od -3 do četiri stepena, najviša dnevna od četiri do devet stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom, uglavnom posle podne i uveče.

Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko dva stepena, najviša dnevna oko šest. U drugom delu noći u višim delovima grada kiša će preći u susnežicu i sneg.

U Srbiji će do sredine naredne sedmice biti hladno sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom ispod proseka, a zatim sa prosečnim temperaturama za ovo doba godine.

Za vikend će biti oblačno, mestimično sa snegom, u nižim predelima uz formiranje, a na planinama uz povećanje visine snežnog pokrivača. Više snežnih padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i južnim predelima Srbije. U nedelju se očekuje prestanak padavina, a od ponedeljka do kraja perioda biće suvo sa jutarnjom maglom, a u toku dana sa sunčanim intervalima.

