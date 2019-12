INFOSTAN NAGRAĐUJE NEPLATIŠE! Ova odluka izazvala revolt među onima koji redovno izmiruju svoje obaveze!

Građani koji imaju dugovanja za komunalne usluge moći će da ih izmire na ime reprograma sve do 31. marta 2020. godine, i to uz otpis kamate, ali uz popust na glavni dug i do 15 odsto.

Ovo je izazvalo revolt među mnogim redovnim platišama jer najveći popust koji oni mogu da ostvare je tek sedam odsto, pa tako ispada da „Infostan“ zapravo nagrađuje neplatiše! Naime, računica kaže da redovne platiše s prosečnim mesečnim računom za Infostan od 10.000 dinara uz popust od sedam odsto za 12 meseci plate 111.600 dinara, to jest ostvare uštedu od 8.400 dinara na punu cenu računa. Međutim, neplatiša sa istim iznosom mesečnog računa nakon godinu dana neplaćanja obaveza dobija popust od 15 odsto, što znači da će platiti 102.000 dinara, odnosno ostvariti popust od 18.000 dinara na punu cenu računa. Njegova ušteda je tako dva puta veća od uštede redovnog platiše.

Neprijatan osećaj

Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije kaže za Kurir da ovakve odluke izazivaju veoma neprijatan osećaj kod građana koji redovno plaćaju račune.

- Ljudi se osećaju kao da je to krajnje nefer, a i šalje se pogrešna poruka ovakvim potezima. Šta sad, zafalilo nekom para za Novu godinu, pa hajde sad da ne plati „Infostanu“, jer zna da će moći sva ta dugovanja da plati em na rate, em s popustom?! „Infostan“ nije jedini koji tako postupa i smatram da treba za početak napraviti spisak platiša i neplatiša - kaže Papović.

Inače, Grad Beograd je neplatiše obradovao pre nekoliko dana, kada je doneo odluku po kojoj će građani do kraja marta imati šansu da sklope ugovor sa JKP „Infostan tehnologije“ i uz otpis kamate i plaćanje na 12 mesečnih rata vrate zaostale obaveze. Za plaćanje duga u celosti dobija se popust od 15 odsto na preostali glavni dug, za plaćanje na tri rate otpisuje se 12 odsto, za šest rata otpisuje se 10 odsto preostalog glavnog duga, dok se za 12 rata otpisuje pet odsto. Potpisnici su u obavezi istovremeno i da plaćaju tekuće obaveze. Do sada je najveći broj dužnika odabrao plaćanje na 12 rata, a odmah iza njih su oni koji su ugovor sklopili za isplatu u celosti.

Uslovi reprograma

Šansu da ostvare reprogram imaju i korisnici u postupcima koji su u toku pred nadležnim sudovima, oni koji duguju više od tri meseca, a za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate, kao i dužnici koji su u prethodnim godinama pristupili reprogramu duga, a nisu poštovali dinamiku otplate. U reprogram može da uđe ukupno oko 150.000 korisnika. Ovakav način otplate dugovanja „Infostanu“ aktuelan je prvi put posle petogodišnje pauze.

Goran Vesić Dužnici već uplatili 250 miliona Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da je odluka o pokretanju reprograma za „Infostan“ doneta sredinom oktobra i trebalo je da traje do kraja godine, ali budući da je interesovanje za ovaj način otplate bilo veliko, rok je produžen. - Kako bismo pomogli građanima koji u nekom trenutku nisu bili u stanju da plaćaju svoje obaveze, doneli smo odluku da im ponudimo reprogram duga pod veoma povoljnim uslovima, što podrazumeva otpis kamate i plaćanje duga na rate. Od oktobra do danas više od 5.400 dužnika je ušlo u reprogram i oni su u budžet Grada uplatili preko 250 miliona dinara - rekao je Goran Vesić.

„Infostan“ Pogodnosti za redovne platiše U „Infostanu“ kažu za Kurir da su, usled velikog broja starih predmeta koji će iz nadležnosti sudova preći na sprovođenje kod javnih izvršitelja, zajedno sa Gradom Beogradom izašli dužnicima u susret i omogućili reprogram duga korisnicima, napominjući da se u budućnosti ne planira sprovođenje ovakvih akcija. - JKP „Infostan tehnologije“ svim redovnim platišama unapred obračunava popuste pri plaćanju računa od pet, šest i sedam odsto, dok socijalno ugroženi korisnici ostvaruju pravo na subvencije 10-30 odsto. Preduzeće takođe omogućava mnogobrojne popuste i pogodnosti za kupovinu raznovrsne robe i usluga - poručuju iz „Infostana“.

