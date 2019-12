ZABELELA SE SRBIJA: Pogledajte gde je sve pao PRVI SNEG! Pada i u Beogradu, evo koliko će ga biti! Prognoza za doček!

Meteorolozi najavljuju 5 cm do 10 cm snega na jugozapadu Srbije, a u planinskim predelima od 10 cm do 15 cm. U Beogradu u nižim predelima od 1 cm do 2 cm, a u višim delovima od 3 cm do 5 cm. Od sutra ujutru kreću mrazevi, pazite se poledice!

BEOGRAD - U većem delu Srbije jutros je oblačno, sa susnežicom ili slabim snegom, temperature su ispod nule na planinama, pa vozače očekuju nepovoljne vremenske prilike i zimski uslovi za vožnju.

Pao prvi “sneg” u NS. pic.twitter.com/LpYSaf2tTy — Ratko Šolaja (@Ratko_Solaja) 28 December 2019

Auto-moto savez Srbije vozačima savetuje oprez za volanom i da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme. Skreće se pažnja i na moguću pojavu poledice, zbog niskih jutarnjih temperatura.

foto: RHMZ Printscreen

Saobraćaj je za sada umerenog intenziteta, ali se, shodno poslednjem vikendu ove godine, očekuju se uobičajene predpraznične gužve unutar gradova, kao i na putevima koji vode ka zimskim turističkim centrima i vikend naseljima.

Prognoza za novogodišnju noć Meteorolozi najavljuju da će danas napadati 5 cm do 10 cm snega na zapadu i jugozapadu Srbije, a u planinskim predelima od 10 cm do 15 cm. U Beogradu - u nižim delovima grada od 1 cm do 2 cm, a u višim delovima od 3 cm do 5 cm. - Kad je reč o Beogradu, to znači da će se sneg zadržati na krovovima i u parkovima dok će se na kolovozu topiti. Od sutra ujutru kreću pravi jutarnji mrazevi, pa se pazite poledice - i pešaci i vozači - rekao je meteorolog Nedeljko Todorović jutros za TV Pink. foto: TV Pink Printscreen - U novogodišnjoj noći biće hladno, ali ne mnogo. Sutra - u nedelju, bilo bi snega najpre u planinskim predelima. U novogodišnjoj noći u Srbiji biće prohladno - između minus 2 i plus 2, u Beogradu oko nule - uglavnom suvo. Snega neće ali biće kratkog provejavanja snega. Slično vreme očekuje nas i u prvih nekoliko dana u januaru s temperaturama od 3 do 6 stepeni. - Ozbiljnih snežnih padavina neće biti do polovine januara - kaže Todorović.

Probudila me je tišina...znala sam, sneg! Divno, sveže, čisto jutro.... pic.twitter.com/NCVXbcJ77P — Paloma Blanka (@palomablanka491) 28 December 2019

Danas oblačno, hladno, vetrovito, sneg...

Oblačno, hladno i vetrovito prognoziraju meteorolozi za danas u celoj Srbiji.

Padaće sneg, pa se i u nižim predelima očekuje formiranje snežnog pokrivača, a u planiniskim njegovo povećanje, ponegde uz stvaranje snežnih nanosa. Više snežnih padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima. U Negotinskoj Krajini suvo. Vetar umeren i jak, severozapadni.

Najniža temperatura od -2 do 2, a najviša dnevna od 1 do 6 stepeni. I u Beogradu oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od 1 do 3 stepena.

Prvi sneg❄❄❄❄❄ pic.twitter.com/WolYgeWszt — ima jedan cvet...isto se zove (@PajcinJasmina) 28 December 2019

Do sredine naredne sedmice biće hladno sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom ispod proseka, a zatim sa prosečnim temperaturama za ovo doba godine.

foto: RHMZ Printscreen

U nedelju umereno do potpuno oblačno mestimično sa snegom, posle podne i uveče u većini krajeva prestanak padavina.

Pucketanje drva u peći i sneg. Sve što sam želela za Novu godinu. pic.twitter.com/ptcVFVWMq4 — Neobrazovana elita (@Vintage_RedRose) 28 December 2019

Zatim suvo sa jutarnjom maglom, a u toku dana sa sunčanim intervalima, samo se još u ponedeljak ujutru u planinskim predelima uz nešto više oblačnosti očekuje provejavanje slabog snega.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir