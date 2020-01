POTRESNA ISPOVEST TRUDNICE: Mrtvu bebu sam dva dana nosila u stomaku!

Trudnica Džesika Floranović (23) tvrdi za Kurir da je greškom lekara iz porodilišta u Petrovcu na Mlavi dva dana držala mrtvu bebu u stomaku i iz bolnice jedva izvukla živu glavu.

Naime, Džesiki je termin za porođaj bio 25. decembra, a usled komplikacija, ugovoren je carski rez za 27. decembar. Međutim, kako kaže, stvari su izmakle kontroli, a lekari nisu radili svoj posao.

- Otišla sam 25. decembra u porodilište u Petrovcu na Mlavi na pregled, ginekolog me je primio, pregledao i ustanovio da je sve u redu, da ću se u narednih nekoliko dana poroditi prirodnim putem i poslao me kući. Dan kasnije, beba me je pritisnula, ponovo sam otišla kod ginekologa i dogovorili smo se da uradimo carski rez. Međutim, on me je tog 27. decembra odveo na ultrazvuk, gde je video da je beba okrenuta prirodno i odustao od reza - rekla je nesrećna Džesika.

Zanemarena

Ona tvrdi da se od tada, iako je ostala u bolnici, niko od lekara nije brinuo o njoj i bila je potpuno zanemarena. - Niko nije dolazio, ležala sam sama. Javio mi se čudan osećaj u stomaku, pa su me sestre uputile na kardiotokografiju (CTG test) i tada je nastao muk. Utvrđeno je da beba nema otkucaje srca, sestre su se došaptavale, zvale su i lekara, domunđavali su se, a samo sam načula kako je neko rekao: „Bolje da se ne priča.“ Sve mi je bilo jasno - rekla je skrhana Floranovićeva.

foto: Privatna Arhiva

Lekari su, kaže Džesika, porođaj već mrtve bebe otpočeli 29. decembra, nakon 48 sati agonije. - Dva dana sam mrtvu bebu nosila u stomaku, nakon čega su došli lekari i probušili mi vodenjak, pokušavajući da me porode. Hteli su da mrtvu bebu rodim prirodnim putem! Dobila sam kontrakcije, bila sam plava od bolova, plakala sam i tresla se od straha - navela je Džesika i dodala da se nakon sat vremena, usred porođaja, lekar predomislio i odlučio da ipak uradi carski rez.

Porodili su je, ali, kako kaže, telo bebe nikad nije videla. Džesika, inače, i dalje svakodnevno odlazi u bolnicu na previjanje rane od operacije.

Sumnjiv izveštaj lekara

Ove navode potvrđuje i Džesikin partner David Nedeljković, otac mrtvorođenčeta. On za Kurir ističe da je Džesika tokom svih devet meseci trudnoće bila dobro, a beba je bila zdrava i vitalna. Nije mu jasno šta se nakon toga desilo i zašto u lekarskom izveštaju stoji da je Džesika došla sa već mrtvim plodom. - Beba je bila zdrava, to može da posvedoči i lekar koji je sve vreme vodio trudnoću. Nije mi jasno zašto lekari to negiraju. U njihovom izveštaju stoji da smo došli 27. decembra i da je beba već tada bila mrtva, što nije tačno - istakao je David i dodao da je ceo slučaj prijavio policiji.

Opšta bolnica TELO BEBE JE NA OBDUKCIJI Iz Opšte bolnice Petrovac na Mlavi za Kurir su kratko rekli da je telo mrtvorođene bebe Džesike Floranović poslato na obdukciju i da je nadzor lekara pokrenut, te će se uskoro utvrditi šta se tog kobnog decembra dogodilo. - Telo je na obdukciji u Požarevcu, gde će biti utvrđeno da li je bilo nepravilnosti tokom porođaja. Mi smo ispoštovali proceduru i uradili sve što zakon nalaže - rekli su iz ove bolnice.

Kurir.rs/ Milica Vujović Foto: Privatna arhiva

