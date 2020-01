KO SE PRIDRŽAVA NOVIH PRAVILA: Mahom Kinezi krše zabranu plastičnih kesa

Beogradski prodavci su spremni dočekali zabranu plastičnih kesa koja važi od 1. januara, pa većina kupcima nudi papirne i biorazgradive opcije.

Međutim, pojedine pekare i kineske prodavnice i dalje koriste obične plastične kese.

Na pijacama su se svi dobro opremili i nude čak tri veličine biorazgradivih kesa, a cena im se kreće od pet do 25 dinara. - Morali smo svi da nabavimo biorazgradive kese, pošto ne želimo nikakve probleme, a nije to nama neki trošak. Svaka biorazgradiva kesa ima pečat, to se može lako proveriti i tako možete da budete sigurni da ne lažemo. Papirne kese nam bar na pijaci nisu praktične, pa ih zato ne nabavljamo, ne može da se spakuje kilo jabuka u to, ali i dosta ljudi dolazi s platnenim cegerima - rekao nam je jedan prodavac na pijaci Bajloni.

Svi veći trgovinski lanci nude male i velike biorazgradive kese, čija cena se kreće od devet do 20 dinara, ali i cegere za dugoročnu upotrebu. Lokalne prodavnice koje smo obišli takođe kupcima nude obične biorazgradive, ili ojačane, a cena im je 15 dinara. Većina knjižara u gradu od 1. januara koristi samo papirne kese.

Međutim, kod Kineza plastične kese se i dalje koriste, a u pekarama u centru grada je šarenoliko - neke još daju plastične kese pravdajući se da im nove nisu stigle, dok su se drugi pripremili, pa imaju u ponudi i biorazgradive i papirne kese.

Za one koji krše ovu odluku Skuštine grada predviđene su novčane prekršajne kazne od 150.000 dinara za pravna lica i 25.000 dinara za odgovorna lica. Preduzetnik će biti kažnjen sa 75.000 dinara, a fizičko lice sa 25.000 dinara.

