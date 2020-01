MRAZ OKOVAO SRBIJU, LEDENA SUBOTA: Sa MINUS 18 ovde je jutros najhladnije! Pogledajte koliko je stepeni u vašem gradu

BEOGRAD - Danas ujutru u Srbiji će biti slabog i umerenog mraza, uz mestimičnu maglu, tokom dana biće oblačno, a uveče i tokom noći očekuje se jače naoblačenje mestimično sa kišom, u planinama sa snegom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) prolazno naoblačenje, koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, do kraja dana proširiće se na celu zemlju.

foto: Vladimir Šporčić

Slaba sipeća kiša moguća je samo ujutru na području Vojvodine, ponegde uz stvaranje poledice. Duvaće slab i umeren, na istoku i jak, zapadni vetar.

Jutarnja temperatura od minus devet na jugoistoku, do minus dva na severu, a u Negotinskoj krajini oko jedan stepen. Najviša dnevna biće od tri do sedam, u Negotinskoj krajini do 11 stepeni.

foto: RHMZ, printscreen

Uveče i tokom noći očekuje se novo, jače naoblačenje mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, uz umeren i jak severozapadni vetar.

U Beogradu se ujutru očekuje slab mraz, u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Tokom dana biće pretežno oblačno i suvo, uveče i tokom noći povremeno kiša ili susnežica.

Duvaće slab i umeren zapadni vetar, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Jutarnja temperatura oko minus tri, najviša dnevna do četiri stepena.

foto: EPA/Ilustracija

Za nedelju se u Vojvodini prognozira promenljivo oblačno vreme, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova i snega, a u ostalim krajevima oblačno sa susnezicom i snegom, uz više padavina u brdsko-planinskim predelima.

Duvaće umeren i jak vetar, u Vojvodini i na planinama i olujni severni i severozapadni.

Krajem dana i tokom noći slabljenje vetra i padavina.

Od ponedeljka jutra hladna, uglavnom sa mrazom i maglom mestimično, a tokom dana malo i umereno oblačno i suvo, uz postepeni porast dnevnih temperatura.

(Kurir.rs/Tanjug)

