VIKARNI EPISKOP PATRIJARHA IRINEJA: Preživeli smo komunizam, preživećemo i ovo iskušenje!

Kako da komentarišem Zakon o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, koji preti otimanjem srpskih svetinja, ako smatram da su Crna Gora i Srbija jedan narod?! I Milo Đukanović govori čistije srpskim jezikom nego mnogi Srbi, tako da i za njega mogu pomisliti da je Srbin.

Mi ipak smatramo da trenutna vlast u Crnoj Gori nije doveka i da će ta zemlja preživeti. Kad je preživela komunizam, kada je bilo potpuno istrebljeno sveštenstvo, verujem da ćemo preživeti i ova iskušenja!

Ovo je u predbožićnom intervjuu za Kurir poručio episkop remezijanski, vikarni episkop srpskog patrijarha Irineja Stefan Šarić i dodao da se može desiti suprotno od onoga što želi vlast u Crnoj Gori, te da taj zakonodavac možda padne i izgubi vlast.

Patrijarh Irinej više puta je izjavio da država čini velike napore da se Kosovo sačuva u okviru Srbije, kao i da se Kosmet nalazi u jednom velikom iskušenju...

- Raduje me što je 17 zemalja povuklo priznanje Kosova. Jasno je da je Kosovo nešto naše najsvetije, duša, srce i krvotok svakog od nas, i ne možemo to da komentarišemo na bilo koji drugi način. Crkva daje maksimalnu podršku svakome ko je na čelu države da nosi iste ideale kao što nosi Crkva. Nijedan narod ne može da očekuje od nas da mi nešto potpisujemo, prihvatamo ili priznajemo, to bi bilo nemoralno. Stav Crkve je jedinstven o tom pitanju.

Kako napreduju radovi na izgradnji Hrama Svetog Save?

- Ako bog da, ove godine će biti osvećenje Hrama. Sa radošću očekujemo dolazak ruskog predsednika Putina i patrijarha ruskog Kirila, koji su velikim delom zaslužni za proces izgradnje i završetak radova na Hramu. Dali su nam najbolje mozaičare i zahvaljujući njihovom radu, Hram Svetog Save će biti jedinstven na svetu. Želja nam je da taj događaj osvećenja bude, u novijoj istoriji, najveće okupljanje srpskog naroda i da sve srpsko što vredi bude tog dana u Hramu i na platou. Još nije preciziran datum, a verujem da će se znati nakon Sabora SPC.

Da li delite utisak šire javnosti da se pojedine vladike određuju spram političkih pitanja s većim entuzijazmom nego što se bave svojom osnovnom delatnošću?

- Mislim da nije dobro ako narod prepoznaje nekog da se bavi političkim stavovima. Šta god da radi sveštenik, episkop pogotovo, to treba da bude u duhu jedinstva, molitve, mudrosti i služenja, i to je onda prava osobina. Ako narod prepozna taj duh i osobinu, onda taj episkop čini čuda u svojoj eparhiji. Ako se drugačiji utisak stvara o nekom episkopu, onda on treba dobro da razmisli šta da radi.

Da li vam smeta što vas neki nazivaju „estradnim vladikom“?

- Neko ko mene nazove estradnim vladikom pokazuje da njega samog interesuje samo estrada, jer takvi ne znaju, niti ih zanima šta ja drugo sve radim u životu.

Kako da se borimo s belom kugom?

- Veoma je važno što država, opipavajući šta je najbolje, uvodi određene mere u pravcu podsticaja. Važno je da na veronauci učimo o svetinji života. Crkva treba na tom moralnom aspektu više da radi, a sve će ostalo doći. Hvala bogu da i država taj ekonomski deo pojačava i ta saradnja države i Crkve može i te kako da učini dobro za nas i da da odlične rezultate.

Nakon služenja vojnog roka postali ste monah. Kako ste se odlučili na to?

- Zahvalan sam svešteniku iz Jajca, mesta u kom sam rođen. On nam je predavao veronauku pre rata i kad je rekao da postoji Bog i život večni, shvatio sam da se isplati živeti na zemlji, ali da treba tako da osmislimo taj život kako bismo jednog dana zadobili onaj večni. Upisao sam Bogosloviju i logično je to bilo dalje; obilazio sam manastire, duhovnike, sveštenstvo, očaravao se i jednostavno me je tako put vodio. Tokom bombardovanja počeo sam sagledavati još drugačije, dublje i shvatio sam da najbliži put ka večnom vodi upravo kroz potpuno služenje Crkvi.

Da li mislite da treba opet da se uvede redovno služenje vojnog roka?

- Služio sam u Banjaluci i ponosim se tom gardom; stekao sam i dosta prijatelja. Imam najpozitivniji odnos prema našoj vojsci i veliko poverenje u nju. Sve više sam mišljenja da treba da se uvede obaveza služenja vojnog roka i da mnogi roditelji vape za tim; ova nas je demokratija ubila.

Srpski narod nestrpljivo čeka kanonizaciju pokojnog patrijarha Pavla.

- Stvarno sam gledišta takvog da onaj ko je na tronu Svetog Save jeste sveti čovek. U to smutno vreme smo imali svetog čoveka u svakom pogledu te reči. Patrijarh Pavle je svetitelj nevezano za moje mišljenje ili mišljenje bilo koga, a kada će se i kako on kanonizovati, to će vreme pokazati. Ne treba da žurimo, to će Bog sam projaviti onda kada treba.

Božićna poruka VENČAVAJTE SE I KRSTITE Šta biste poručili srpskom narodu za Božić? - Doček Božića je period radosti, mira i blagostanja. Poručio bih da, kao što Hram završavamo u godini pred nama, tako da i sve svoje obaveze koje imamo napokon rešavamo; da decu šaljemo na veronauku, da se venčavaju oni koji nisu venčani, a oni koji nisu kršteni da se krštavaju. Verujem da se u tim osnovnim stvarima rađa i buduća stabilnost nas, našeg naroda, naše crkve, naše države.

Irinej duhovni otac ZAMENIK NJEGOVE SVETOSTI .: Objasnite prostom čoveku šta znači biti vikarni episkop? - Vikarijus je zamenik, neko ko zamenjuje episkopa određene eparhije, u ovom slučaju zamenjuje patrijarha našeg u beogradsko-karlovačkoj arhiepiskopiji. Pronašao sam se u ovoj ulozi i velika je čast biti uz patrijarha, pogotovo patrijarha koji je moj duhovni otac. Zamenjivati oca je velika stvar i veliki blagoslov, naročito za mene, jer mislim da u mojoj porodici nisam bio baš poslušan uvek, a ovde, nekako se desilo čudo.

