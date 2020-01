OTAC OTETOG DEČAKA IZ STARE PAZOVE PORUČIO: Porodica je najvažnija, težak period je iza nas, iz svega smo izašli jači

Nikada neću zaboraviti trenutke neizvesnosti i straha. Trenutke kada su timovi policije krenuli u oslobađanje mog sina Petra. Svaša mi je prolazilo kroz glavu. Bio sam siguran da policija zna šta radi, ali nisam bio siguran u otmičara. Nisam znao kako će on da odreaguje, mogao je da mi ubije dete. Sekunde su bile kao sati. Srećom, sve se završilo kako treba.

Ovim rečima Goran Mitrović, otac Petra Mitrovića (13) iz Stare Pazove koga je u oktobru prošle godine kidnapovao Marko Jovišić (54) sa svojim sinovima Lazarom (19) i Nikolom (17) i njihovim drugom Aleksom Mrđom (18), počinje svoju ispovest.

Zajedništvo

Goran ističe da je srećan što mu je porodica za praznike na okupu i što svi zajedno dočekuju Božić, za koji kaže da mu je najlepši jer mu je sin živ i zdrav. - Shvatio sam da je porodica najvažnija i da u životu nema ništa preče od toga. Onog trenutka kada sam shvatio da mog sina drže otmičari sve je stalo. Petar nam je bio najbitniji. Želja da ga zagrlim u tom trenutku je neopisiva. Tek tada čovek shvati šta je prioritet u životu, ali istovremeno i spozna ko su mu pravi prijatelji - priča Goran i nastavlja: - Do tog 26. oktobra, kada mi je Petar otet, nisam shvatao koliko su moji sinovi u suštini zreli. Oni su odreagovali bolje nego što bi bilo ko od nas odraslih. Petar je iz svega izašao jači.

Podsetimo, Petar Mitrović je kobne večeri biciklom krenuo kući od drugara, kada su ga na ulici presreli kidnaperi, oborili ga sa bicikla i ubacili u auto. Preko glave su mu nabacili džemper i odvezli su ga u napuštenu i zabačenu vikendicu. Plan im je bio da od porodice dečaka traže otkup od pola miliona evra. Međutim, otkup nisu ni stigli da traže jer je Petrov rođeni brat shvatio da se njegovom bratu nešto čudno događa kada su sa njegovog telefona počele da mu stižu poruke, koje su u Petrovo ime slali otmičari.

Ne pričamo o tome

- Sa otmičarima je proveo 24 sata. Držali su mu pištolj na slepoočnici. S Petrom sada ne pričam o tome, iako mi, s vremena na vreme, sve to prolazi kroz glavu. Ne smem ni da pomislim šta bi bilo da se Petru nešto loše desilo, ali, hvala bogu, svi smo tu, živi i zdravi - priča Mitrović i dodaje da će im 2019. zauvek ostati u sećanju. - Ipak, svi smo nešto naučili iz tog nemilog događaja. Iz svega smo izašli jači i složniji - dodaje on.

Kako nam je Mitrović objasnio, praznike će provesti sa svojom porodicom. - Božić proslavljamo u našem domu, a mi, zbog svega što nam se dogodilo, imamo i te kakav razlog za slavlje i radost. Svima želim da praznik provedu u veselju i da ga dočekaju sa svojim najmilijima. To je sasvim dovoljno za sreću - kaže Mitrović.

Pakleni plan

HTELI DA TRAŽE OTKUP

Kuća strave... Ovde su držali otetog dečaka foto: Kurir

Drama porodice Mitrović počela je 26. oktobra u večernjim satima, kada je s Petrovog mobilnog telefona njegovom rođenom bratu stigla poruka da hitno dođe do groblja, jer se navodno posvađao s devojkom. Međutim, bratu je poruka bila sumnjiva, jer je znao da Petar nema devojku, a i stil pisanja bio je potpuno drugačiji. Ubrzo se ispostavilo da je Marko Jovišić sa sinovima i njihovim drugom kidnapovao Petra i odveo ga u napuštenu kuću. Jedan Jovišićev sin je čuvao Petra u kući. Bio je naoružan i imao je direktivu da puca ako nešto krene po zlu. Za to vreme, njegovi saučesnici nameravali su da porodici traže otkup. Na sreću, policija je vrlo brzo, za svega nekoliko sati, identifikovala osumnjičene i uhapsila ih. Pritisnuti dokazima, rekli su gde je Petar i on je posle 24 sata vraćen roditeljima živ i zdrav.