NAJSTARIJI SRPSKI OBIČAJ ZA BADNJE VEČE: Isecite glavicu luka na 12 delova, posolite i ostavite na prozoru EVO I ZAŠTO

Mnoga narodna verovanja vezuju se za Badnji dan i Božić.

Jedno od njih tiče se i vremenske prognoze i to za celu godinu.

Naši stari su, naime, ova dva praznika, koristili da to saznaju i to uz pomoć glavice crnog luka. Potrebno je, da na Badnje veče, glavicu crnog luka isečete na 12 delova, odnosno 12 belih ljuski. Poređajte ih jednu do druge u nizu i u svaku sipajte malo soli, pa stavite na prozor da prenoći.

Najstariji član porodice, sutradan, na Božić, treba da razgleda ljuske. U onoj u kojoj ima vode, u tom mesecu će biti kiše. Ako je neka ljuska suva, taj mesec će biti sušan.

(Kurir.rs/Alo)

