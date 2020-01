MISTERIOZNA POJAVA OKRENULA MU JE ŽIVOT NAGLAVAČKE: Na čelu mu se otvara KRST I KRVARI a iz rane se širi miris tamjana!

Sudbina Nenada Paunovića (33), veterinara iz Pančeva, čije čelo i u ovom času krvari iz rane u obliku krsta, okrenula se naglavačke pre 10 godina.

Naime, tada je krstio svog druga, a sveštenik mu je uljem pomazao čelo u obliku krsta, posle čega je dobio, kako kaže, reakciju na koži, o čemu je Kurir juče pisao.

foto: Tamara Paunović

Od tada pa do danas on više ne živi svoj dotadašnji život, jer mu se uoči Božića, Uskrsa i Bogojavljenja pojavljuje prvo krst na čelu, potom iz njega curi tečnost koja podseća na limfu, a onda krenu sukrvica i krv. To traje sedam dana, posle čega se sve povlači i - nema ožiljka.

Drugi život

Neki ljudi govore da se sam seče po čelu, dok oboleli dolaze kod njega i mole ga da im pomogne u izlečenju. - Celo telo me boli! Svaki mišić. U početku sam išao kod lekara da vidim šta mi se to dešava. Niko nije znao da mi kaže jer su svi rezultati analiza bili odlični - priča u dahu Nenad, otac dvogodišnje ćerke. I u tom času, na drugi dan Božića, čelo mu je krvavo i širi se miris tamjana.

foto: Tamara Paunović

Kako kaže, tražio je leka u medicini i u crkvi, ali ga nije našao, a seća se kad mu se taj krst prvi put pojavio na čelu. - Otac je bio u čudu, neverici. Kad je krenula krv iz te rane, majka se uplašila i iste noći me vodila kod lekara. Pre toga počela je da me boli glava, pa oči. Potom se pojavio obris krsta na čelu i potekla neka tečnost. Posle nje sukrvica, pa krv. Sve se posle povuklo, bez traga. Ali se javilo ponovo na Badnje veče pre 10 godina - priča Paunović i dodaje:

- Suprugu Bojanu upoznao sam u prodavnici u danima dok sam imao krst na čelu. Gledala me je kao čudaka, a potom je mislila da sam lud. Kako je vreme prolazilo, pomirila se s tim da mi se to pojavljuje pred velike verske praznike. Sada joj je to obična stvar - priča Pančevac.

Luta svuda BIO SAM I KOD VRAČARA Nenad Paunović navodi da živi od prodaje meda i propolisa jer gaji pčele, ali i od prihoda od restorana koji ima njegova porodica. - Skromno živimo i tako smo navikli. Imam mir u kući. Bio sam i kod raznih bioenergetičara i vračara u potrazi za objašnjenjem svog stanja. U proteklih deset godina stekao sam mnogo prijatelja u Srbiji i svetu. Ne znam kako dolaze do mene - kaže on.

Supruga ne reaguje

On dodaje da su građani koji su ga viđali u tom stanju o tome pričali drugim ljudima, koji su potom počeli da opsedaju njegovu kuću. - Neki su mislili da to sam sebi radim. Svakom od njih rekao sam da nemam ništa protiv da me vežu za stolicu kad to krene i da budu sa mnom u istoj prostoriji dok to ne prestane. Posle nema ožiljka.

S druge strane, ljudi mi donose lekarske nalaze, ali im govorim da nisam lekar i da ne znam da ih tumačim. Kažu mi da osećaju neku energiju koja izbija iz mene. Prijatelji mi kažu da bi odavno poludeli da slušaju priče ljudi koje ja slušam - iskren je naš sagovornik.

Reč Crkve NIJE OZBILJNO Sveštenik Ljuba Ranković kaže za Kurir da je „neverni Toma“ i da to što se Paunoviću dešava nije ništa ozbiljno. - On bi trebalo da ide kod lekara i da potraži pomoć sveštenika jer je verovatno na nekom iskušenju. Naša crkva 2.000 godina nije spoznala nešto slično. On treba da se iskreno pomoli Bogu zbog odsustva smirenja tela i duha jer je očigledno da postoji određeni disbalans - rekao je on.

Na pitanje Kurira da li istražuje šta mu se dešava, on kaže da je pročitao u knjigama i na internetu da možda ima stigme ili „Isusove rane“, ali i da je spreman da ide na sve lekarske preglede ne bi li saznao istinu.

Kurir.rs/ Jelena Rafailović Foto: Tamara Paunović

Kurir