HOLANĐANIN DOŠAO U SRBIJU SAMO DA SE PROVOZA VOZOM BG-BAR: Voz nije ni krenuo, a doživeo je ŠOK! Još je i dobro prošao

Svetla ne rade, kupe hladan, pa je čak i spavao u jakni jer nisu hteli da mu daju još jedno ćebe - tako je izgledalo 11 sati Hildebrantovog putovanja od Beograda do Bara.

I bilo kome ko se ikada vozio vozom u Srbiji nije teško da poveruje u to da je Hildebrantova priča tačna.

- Mnogo putujem vozom, po celoj Evropi, imajući u vidu da vodim sajt za putnike železnicom. Vozom sam bio u više od 20 zemalja, a noćnim linijama putovao sam više od 50 puta. Linija Beograd-Bar dugo je na mojoj listi želja, zbog pejzaža, ali prvi problem javio se već kod nabavke karte. Prijatelj mi je pokazao da je još 2013. kupio kartu onlajn, a da to sad, već godinama nije moguće. To je ogromna greška.

U Švajcarskoj na dnevnom nivou imaju više polazaka samo zbog turista, koji žele da uživaju u prirodi, i za to skupo i plate, kaže on, a ovde se ne koristi prilika da se na taj način zaradi na turizmu.

- Dakle, morate da poznajete nekog lokalca da biste došli do karte. Ili možete da se samo pojavite i nadate da će biti mesta, ali mnogi vole da budu sigurni da imaju tačan plan putovanja - kaže Holanđanin, koji je putovanje planirao unapred, pa je na vreme želeo da obezbedi kartu.

Takođe, i njegov prijatelj iz Beograda, koji je fizički otišao na biletarnicu da kupi kartu, imao je problema, dodaje Hildebrant.

- Prvo nisu hteli da mu daju povratnu kartu, a onda su napravili pogrešnu rezervaciju. Ali dobro, to se događa. A onda je došlo samo putovanje.

- Voz i osoblje bili su na stanici na vreme, ali svetla su bila pogašena i bilo je veoma hladno. Na pitanje mog prijatelja da li to može da se promeni, rekli da može nakon što voz krene. Svetlo nije radilo ni nakon što smo pošli, čini mi se samo u našem vagonu, prvih 15 minuta, ali najveći problem bilo je to što temperatura nikako nije rasla. Grejanje je radilo, ali nedovoljno da se kupe ugreje.

- Imao sam jedno ćebe, ali nije bilo dovoljno toplo. Pitao sam da li mogu da dobijem još jedno, odgovor je bio ne. Spavao sam u jakni. Sa odećom, jaknom i jednim ćebetom, bilo mi je okej, ali to ne bi trebalo tako da bude. Delio sam kupe sa jednim Srbinom, rekao mi je "Dobro došao u Srbiju!" I njemu je bilo hladno.

Hildebrant kaže da mu niko nije ponudio objašnjenje zašto se voze u takvim uslovima, i čini mu se i da kondukter baš i ne zna mnogo engleskog, osim da na engleskom zatraži karte na uvid.

- Zaposleni imaju stav "tako je, kako je, događa se". Čini mi se da ih nije briga za putnike, ne žele da im pomognu, da budu uslužni.

On se osvrnuo na to da je za povratnu kartu platio 42 evra, što je jeftino u odnosu na to koliko vožnje koštaju u Evropi, ali i da bi mu bilo draže da plati više za normalne uslove. Sličnu količinu novca, 45-50 evra, izdvojio je i kada je putovao na relaciji Budimpešta-Prag.

- Od Beča do Ciriha ilii Diseldorfa karta za spavaća kola koštala bi više od 100 evra.

Sporni voz iz Beograda krenuo u petak uveče, a nakon jednog provedenog dana u Crnoj Gori u nedelju ujutru Hildebrant je krenuo nazad ka Beogradu, kako bi po danu mogao da razgleda pejzaž. Zanimljivo je da se istom kompozicijom vratio u Beograd!

- Voz kojim sam došao u Bar da je sve normalno trebalo je da krene nazad sutradan uveče, u subotu, ali nešto nije bilo u redu, pa nije krenuo - kaže on i dodaje još neke zamerke:

- U Srbiji se rasporedi objavljuju dan ili dva pre polaska. Kako onda da isplaniraš put? I drugo: internacionalni putnici ne znaju za Topčider - zaključuje Holanđanin.

Komentar su dali i nadležni iz "Srbija voza".

- Međunarodni voz za Bar, sastavljen je od kola vlasništva Srbija voza, kao i od kola Željezničkog prevoza Crne Gore i bez vozne karte putnika nije moguće utvrditi u čijim se kolima putnik vozio. S obzirom da se Srbija Vozu zvanično niko od putnika iz međunarodnog voza nije žalio - odgovor je koji smo dobili.

Dalje dodaju da je neophodno da se putnik sa originalnom voznom ispravom obrati Srbija vozu, kako bi utvrdili eventualne nepravilnosti tokom putovanja.

- Stanica Topčider nalazi se na lokaciji na kojoj se vrši prijem i otprema putnika već dve godine. Pored toga, mapa kao i adresa na kojoj se ista nalazi, dostupna je na zvaničnom sajtu Srbija voza - komentar je na putnikovu primedbu o nepristupačnosti stanice Topčider.

- Elektronska kupovina voznih karata, za sada, moguća je za vozove na relaciji Beograd Centar-Vršac, jer vozopratno osoblje raspolaže mobilnim čitačima karata. U planu je da do kraja godine, vozopratno osoblje će na svim relacijama vozova za prevoz putnika posedovati mobilne čitače što će omogućiti elektronsku kupovinu karata. Relacija Beograd – Bar nije trenutno u onlajn prodaji, zvanično je saopšteno.

