PANČEVAC KOME SE OTVARA KRST NA ČELU ODLUČIO: Idem kod lekara sledeće nedelje

Bura u vezi sa Nenadom Paunovićem (33), veterinarom iz Pančeva, ne stišava se zbog desetogodišnjeg fenomena - pojavljivanja krsta na čelu koji krvari pred svaki veliki hrišćanski praznik.

On kaže da je spreman da sledeće nedelje ode na pregled kod dermatologa, kao što je to savetovao sveštenik Nikola Ranković, o čemu je Kurir već pisao. Nenad je dosad, kako kaže, bio kod mnogih lekara, ali i sveštenika, ali leka nije našao, te je odlučio da to pokuša opet sledeće nedelje.

Idemo zajedno

- Nemam ništa protiv da odem na pregled zajedno sa vama. Rekao sam da nije problem ni da me vežu i da budu sa mnom u prostoriji i da se svojim očima uvere da se to zaista dešava. Noć pred praznik mi se pojavljuje rana u obliku krsta na čelu, kao što se to desilo uoči Božića, iz nje počinje da curi tečnost, sukrvica, pa krv. To sve traje sedam dana, rana se potom zatvara i čelo ostaje bez ožiljka. O svom stanju našao sam u knjigama da je opisano kao stigma ili otvaranje Isusovih rana - kaže Paunović.

Prema njegovim rečima, otkako Kurir piše o njemu, non-stop ga svi mediji zovu, ali i ljudi iz dalekog sveta. To mu, kaže, ne smeta, niti ga menja u bilo kom smislu.

Ja sam pčelar

- Ja sam pčelar-ugostitelj, živim prosečno i u miru sa svojom porodicom. Pažnja medija ne utiče loše na mene, niti ima osećaj da su sve oči uprte u mene. Iako ljudi različito reaguju - neki misle da se sam sečem, drugi dolaze da ih lečim, samo znam da postoji nešto. Pogotovu posle svega što mi se dešava u poslednjih 10 godina, a počelo je kada sam krstio druga i sveštenik mi uljem na čelu nacrtao krst. Svako sebi dozvoljava da sudi bez suda. Iako sam pre tog krštenja dva puta možda bio u crkvi, sada sam verujući čovek. S druge strane, svi koji su došli kod mene u nadi da ću im pomoći odlazili bi s osećajem da su doživeli nešto lepo - objašnjava Paunović i dodaje:

- Ne želim slavu, niti da bilo šta dokazujem. Znam da ima onih koji mi neće verovati šta god da uradim i da svojim očima vide. Ne ljutim se zbog toga i ne zameram im - iskren je Paunović.Jelena Rafailović

Naučio Za zdravlje je potreban mir Nenad Paunović kaže da se oseća zdravim i da veruje da mnoge bolesti nastaju zbog nestabilnosti našeg duhovnog i fizičkog dela. Jer, kako dodaje, čovek je fizičko, mentalno, ali i duhovno biće. foto: Zorana Jevtić - Za zdravlje je neophodno da čovek nađe svoj duhovni mir. Dešava se da ljudi poste da bi očistili telo od toksina, ali postom se čisti telo od greha. Nije bitno da li jedete ribu ili povrće, već da niste zli, ne činite zlo i ne mislite zlo - kazao je on.

