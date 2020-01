TAMARA VUČIĆ OTKRILA ŠTA JE ČINI SREĆNOM: Otkriva i nepoznate detalje iz detinjstva, šta voli da sluša, čita i oblači

Tamara Vučić, supruga predsednika Aleksandra Vučića, govori o porodici, sreći, modi i lepoti, te otkriva kakvu muziku voli da sluša i koje knjige čita.

Odrasla je u Loznici, u porodici prosvetnih radnika, a kako kaže, u svoj rodni kraj često svraća, posebno kada dođu praznici.

- Za Loznicu me danas vezuje mnogo toga. Tamo su mi roditelji, familija, nekoliko dugogodišnjih prijatelja. Nažalost, vreme mi ne dopušta da odlazim onoliko često koliko bih volela, ali je moj rodni grad naša obavezna destinacija za sve velike praznike - ispričala je Tamara Vučić u intervjuu za "Hello" magazin.

Za detinjstvo vežu najlepša sećanja.

- Sećam se tople atmosfere i lepih druženja kojima, čini mi se, može da se pohvali samo manja sredina. Danas mi je zabavno kada gledam stare fotografije. Mnogo sam volela nakit i stalno sam se kinđurila. Simpatična je i anegdota da sam u obdanište u Krupnju, gde smo kratko vreme živeli, išla svega tri dana, jer ni tada nisam mogla da spavam u popodnevnim časovima, kao što je i danas slučaj - objašnjava ona.

Tamara ističe da je odrastala uz pop-rok osamdesetih i devedesetih, uz starijeg brata koji je bio neka vrsta vodiča kroz muzički svet.

foto: Marina Lopičić

- I danas znam najveći broj tekstova iz tog perioda. Ono bez čega ne prolazi slavlje u našoj zemlji svakako su narodne pesme, to je muzika uz koju takođe umem da uživam - kaže Tamara Vučić, koja kada ostane sama, sebi pusti pesmu “When I need you“ od Lea Sojera.

A kao dete prosvetnih radnika uživala je u velikoj kućnoj biblioteci.

- I danas imamo bogatu biblioteku sa velikim brojem naslova, istorijskog, filozofskog štiva.

Trenutno se na mom noćnom stočiću nalazi jedna knjiga na engleskom jeziku “A little history of the world” E.H. Gombricha i “Tvrđava” Meše Selimovića, kojoj se uvek rado vraćam - ističe Tamara.

Kao prva dama Srbije, aktivno je angažovana i doprinosi u oblasti zdravlja posebno kada je reč o retkim bolestima i o autizmu. Ona je u intervjuu za “Hello“ otkrila koja je najteža, ali i najlepša strana tih aktivnosti.

- Najlepša je ujedno i najteža. Emotivno najteža - to su deca, njihove potrebe koje nisu zadovoljene i želje koje nisu ispunjene. Uvek su to druženja sa visokim emotivnim nabojem i retko mogu da zadržim suze, bilo da su izazvane radošću ili tugom. Želja da svoje aktivnosti posvetim, pre svega, deci i njihovim snovima došla je spontano, kroz jaku ličnu želju za potomstvom. Verovatno je to razlog zbog koga možda preemotivno reagujem u nekim situacijama, ali to je jače od mene - kaže Tamara Vučić.

Ona ističe da u radu vodi računa da bude precizna i koncentrisana, a kada dođe kući, potrudi se da probleme i posao ostavi ispred ulaznih vrata.

- To smatram jedinim načinom da budem dobra svojoj porodici i sebi. Moj radni dan traje u zavisnosti od toga da li imam neke večernje događaje, ako nemam - ne traje više od desetak sati - kaže ona.

Kada je u pitanju to čega bi svaka žena trebalo da se pridržava, Tamara kaže:

- Svaka žena bi trebalo da se pridržava sebe i svojih snova. I da uvek bude spremna da odbrani porodicu i prijatelje.

Supruga Aleksandra Vučića ima svoje male tajne kada su u pitanju moda i lepota.

- Elegancija je uvek moj izbor. Ona pristaje svim generacijama i može da se prilagodi svim prilikama. Moje eksperimentisanje kada je moda u pitanju svodi se na detalje. Donedavno sam ruž retko nosila sve dok nisam shvatila da bez njega, ili bar neutralnog sjaja, šminka nije kompletna.

A kako su Džeki Kenedi, Mišel Obama i Melanija Tramp ultimativne ikone modnog stila, Tamara kao prva dama ima svoje modne ciljeve.

- Volela bih da od svake prve dame preuzmem ponešto i da tom stilskom pristupu dam pečat kulture svoje zemlje i svog karaktera.

foto: Damir Dervišagić

Britanski mediji nedavno su birali najlepše prve dame i svetu, a prvo mesto podelile su Melanija i Tamara Vučić.

- Nema sumnje da takvi komplimenti imponuju, ali suštinski ništa ne znače. Odaću vam još jednu zanimljivost, sa kojom me je, zapavo, upoznala prva dama Turske Emine Erdogan. Rekla mi je, citiram, da sam ja najmlađa prva dama na svetu. Mislili su da je najmlađa prva dama Sijera Leonea, međutim, ispostavilo se da je godinu dana starija od mene. Sve su to zanimljive trivije, ali ako nemate želju da nešto zaista učinite i donesete promenu, sve je bezvredno i prođe za tren.

Inače, Tamara i Melanija Tramp su se upoznale na zvaničnom prijemu predsednika SAD.

- Melanija nas je pozdravila na srpskom jeziku na zvaničnom prijemu - otkrila je ona.

A na pitanje šta ju je oduvek činilo srećnom, Tamara je iskreno odgovorila.

- Topla atmosfera u porodičnom domu. Osmeh mog supruga i našeg sina, kao i zagrljaj sinova mog brata. Porodična gužva, kada je mali prostor koliko nas ima - istakla je ona.

(Kurir.rs/Hello/ FOTO: Kurir/Damir Dervišagić, Marina Lopičić)

Kurir