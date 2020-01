ŠOK PREVARA! TURISTE IZ SRBIJE OSTAVILI DA OBILAZE GRAD U EVROPI: Kad je trebalo da krenu nazad autobus se nije pojavio

Prethodni praznici preseli su jednoj grupi putnika koja je opet bila žrtva nesavesnih vlasnika agencija koji se predstavljaju kao turističke.

Uoči nove godine,"planuli" su aranžmani koji su podrazumevali ponudu u kojoj putnici idu preko agencije ili uplate kombinovani aranžman. Međutim, konkretno, prigovor potrošača koji je stigao Nacionalnoj organizaciji potrošača (NOPS) odnosio se na aranžman koji su putnici uplatili pred Novu godinu a kojim je trebalo da obilaze dva, tri grada u Evropi, uz jedno noćenje.

Oni su, naime, stigli do prvog grada autobusom iz Beograda, međutim, kad je trebalo, posle dogovorenog obilaska tog mesta, da nastave dalje - autobus se nije pojavio na dogovorenoj lokaciji!

- Jedna agencija je prevarila veliki broj građana, reklamirali su jedne uslove, na primer, da je put besplatan, da nema troškova puta, međutim, kada su se pojavili na dogovoreno mesto, čekalo ih je "iznenađenje" - autobus se nije pojavio - kaže Marko Dragić iz NOPS:

Prema njegovim rečima, putnici su ostali zarobljeni na stajalištima, uzalud čekajući autobus, i nisu mogli da se vrate do početnog mesta ili do kuće. Oni su u potpunosti uplatili aranžman i očekivali su da će biti realizovan, odnosno, da će biti uredno smešteni.

Putnici su morali da se dovijaju za povratak na razne načine, pa su se za Beograd vraćali ko se kako snašao.

Kako je došlo do prevare i kako da se zaštitite?

Ispostavilo se da su putnici uplatili novac na privatni račun vlasnika agencije. Međutim, dotična agencija uopšte nije bila registrovana za turističke aranžmane već za beznačajnu delatnost. Dakle, vlasnik agencije je uzeo novac a nije organizovao putni aranžman.

- To je jedan primer kako se varaju ljudi. Savet je da se prvo raspitaju da li agencija postoji, i da li je u sistemu Jute, zatim da ukoliko se i desi ovakva situacija da kontaktiraju Jutu, za povraćaj novca - ističe Dragić.

Dragić veruje da će izmene zakona o turističkim uslugama, koje stupaju na snagu, upravo smanjiti nepoštene prakse.

- Agencije neće moći uopšte da se registruju kao turističke ukoliko ne budu mogle da daju novčane garancije da neće doći do prevara ili sličnih situacija. Moraju da garantuju novem, odnosno da će sve nadoknaditi korisniku usluge, potrošaču. S druge strane, većina malih agencija nema da plati te, nekada i milionske iznose, što znači da će mnogo manjih agencija da nestane. Opstaće one koje su novčano stabilnije i koje mogu da usklade ponudu i tražnju - kaže on.

Tri sumnjive stvari koje treba da proverite pre putovanja

- Da li je agencija registrovana u Juti - Da li agencija odlaže putovanje - Ne možete u hotel

Takođe, na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija postoji spisak svih licenciranih turističkih agencija, ali i onih kojima je ona oduzeta.

