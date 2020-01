PANČEVCA OPTUŽILI DA LAŽE: Ako crtam krst na čelu, neka to onda utvrdi doktor!

Pažnja javnosti u vezi sa Nenadom Paunovićem (33), veterinarom iz Pančeva, ne stišava se zbog desetogodišnjeg fenomena - pojavljivanja krsta na čelu koji krvari pred svaki veliki hrišćanski praznik, o čemu Kurir već danima izveštava. Iako je juče najavio da je spreman da sledeće nedelje ode na pregled kod dermatologa, kao što je to savetovao sveštenik Nikola Ranković, počele su na neviđeno, odnosno bez lekarskog pregleda, da pljušte dijagnoze sa svih strana!

Dakle, Nenad još nije otišao na pregled, a pojedini mediji objavili su reči doktora kog su zvali, a koji je na daljinu utvrdio da Nenad, između ostalog, svoje čelo trlja ljutim papričicama, zbog čega ono počinje da krvari.

- Ne ljutim se na one koji objavljuju da mažem čelo paprikom ili ne znam čime. Eto, bio bih im zahvalan da mi pomognu da stupim u kontakt sa stručnjacima koje pominju i da mi eventualno pomognu da odgovorim na sebi nepoznata pitanja - odnosno zašto mi se rana u obliku krsta pojavljuje na čelu pred velike hrišćanske praznike - kaže Nenad za Kurir i dodaje da nijednog trenutka nije tvrdio da je stigmata, to jest čovek kome se otvaraju Isusove rane, iscelitelj ili nešto slično. - Razumem ljude kojima je cela priča čudna, sumnjiva... S tim sam se susreo najpre u porodici, a potom i kod rođaka i prijatelja. I meni je sve ovo čudno i ne znam do kad će trajati. Nikada nisam imao želju da se reklamiram i promovišem. Nisam lekar i ne lečim ljude. Pristao sam da idem s vama kod dermatologa u želji da pronađemo odgovore, ali i da idem kod bilo kog stručnjaka... - objasnio je Paunović, kome je juče inače bio rođendan.

