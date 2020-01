BEOGRAĐANI, NE DAJTE DA VAS LAŽU VIŠE! Vazduh u prestonici nije najzagađeniji na planeti, EVO DOKAZA pravih stručnjaka!

Podaci sa sajta Er vižual, koji Beograd i druge srpske gradove već nedeljama svrstava u najzagađenije na celom svetu, uznemirili su i veoma zabrinuli većinu žitelja Srbije.

Ipak, postavlja se pitanje da li su informacije ovog sajta koji se bavi kontrolom kvaliteta vazduha zaista tačni i merodavni i da li je zaista moguće da, pored industrijskih gradova u Kini i Indiji, u kojima se na ulicu ne izlazi bez maske preko nosa i usta, upravo srpska prestonica zauzima to neslavno mesto u vrhu njihove liste.

Ne slažu se podaci

Primera radi, tokom jučerašnjeg dana je, prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, zagađenje na Novom Beogradu iznosilo 85,3 PM 2,5 čestica, koje mogu da budu opasne po zdravlje ljudi, dok su podaci Er vižuala za isti deo grada blicali u crvenom i izmerili skoro duplo više PM čestica, čak 163 mikrograma po kubnom metru.

Kako su u oktobru objasnili za srpske medije, Er vižual svakodnevno sakuplja podatke sa državnih stanica, satelita i privatnih uređaja iz 90 svetskih gradova, dok u Beogradu imaju samo pet mernih mesta za kontrolu kvaliteta vazduha.

Ipak, Filip Radović iz Agencije za zaštitu životne sredine kaže za Kurir da je njihova ustanova jedina merodavna, jer ima merne stanice na 40 lokacija u Srbiji.

Algoritam

- Podaci Er vižuala i nekih drugi stranih sajtova nisu relevantni jer oni nemaju merne stanice, već preuzimaju od drugih. Oni ne izražavaju zagađenje na način na koji mi izražavamo, već uzimaju koncentraciju zagađujućih materija i onda neki algoritam to računa... Mi sa 40 mernih stanica u Srbiji emitujemo podatke u realnom vremenu putem onlajn servisa. Tokom zimskih meseci ima epizoda u kojima je kvalitet vazduha loš i to svakako zahteva sistemska rešenja, dalja ulaganja u modernizaciju saobraćaja i elektroenergetske infrastrukture i promene navika građana Srbije - objasnio je Radović.

Meteorolog Đorđe Đurić objašnjava da vazduh u prestonici ovih dana jeste zagađen, ali da ovo povećanje nije ništa novo, odnosno nije nešto se nije dešavalo i ranije.

- Meterološki parametri idu naruku povećanom zagađenju, koga uvek ima u ovom delu godine. U prilog tome ide i to što je tu anticiklon, odnosno polje visokog vazdušnog pritiska, pa je vreme suvo, bez vetra i dešava temperaturna inverzija. To je situacija kada temperatura vazduha raste s visinom, pa se zagađujuće čestice zadržavaju u nižim slojevima atmosfere, a nema vetra da to razduva - kaže Đurić.

Merenje ŠTA SU PM ČESTICE Kako stručnjaci objašnjavaju, PM 2,5 čestice predstavljaju čestice koje imaju prečnik manji od 2,5 mikrometara, što znači da su oko tri odsto prečnika ljudske dlake. Zahvaljujući svojoj maloj veličini, one su sposobne da prodru u nos i grlo, a onda i duboko u pluća, pa čak i u krvotok. Nastaju sagorevanjam fosilnih goriva iz auspuha automobila, grejanja na ugalj i drva i mogu izazvati teške plućne bolesti.

Đorđe Đurić NEMA RAZLOGA ZA HAOS foto: Screenshot Prema podacima sajta Er vižual, Beograd je juče bio na 15. mestu najzagađenijih gradova na svetu, dok su ispred njega gradovi u Bangladešu, Kini, Indiji, Australiji i Rusiji. - Svaka zagađenost vazduha je opasna, ali nema razloga za haos i da svi misle da se gušimo, dešavalo se to i pre 30 i pre 50 godina. Nemamo promenu vremena i zato se ovaj put malo duže održava. Najzagađeniji gradovi su u Kini, Indiji, srednjoj Aziji, gde ljudi zaista umiru od zagađenja - rekao je meteorolog Đorđe Đurić.

