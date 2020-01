REKLA JE "IMAM DVOJE DECE"! Evo šta je prethodilo prebijanju na pijaci, a šta kaže MUŽ nokautirane MILICAJKE!

Ulična prodavačica je počela da kupi stvari i odlazi sa nelegalne tezge nakon kraće rasprave sa komunalnom milicajkom, međutim, inspektorka je htela da joj oduzme kofer sa stvarima... Krenule su da se otimaju oko kofera, stvari su se rasule po stepenicama i prodavačica je viknula: Pusti me, imam dvoje dece! U sledećem trenutku je udarila milicajku u glavu iz sve snage, a žena je pala kao pokošena.

Nova među prodavcima

Ovako za Kurir pričaju očevici nemilog događaja koji se odigrao u nedelju pre podne na Vidikovačkoj pijaci u Beogradu, kada je ulična prodavačica S. D. nokautirala komunalnu milicajku A. M. nakon kraće rasprave. Snimak ovog incidenta se zatim brzinom svetlosti proširio društvenim mrežama.

Ekipa Kurira je danas na Vidikovačkoj pijaci zatekla građane i prodavce koji su uglavnom i dalje bili u šoku nakon ovog događaja, ali su mišljenja bila podeljena.

- Tu ženu pre nismo viđali ovde, a svi se inače znamo. Kolega kaže da ju je video svega tri-četiri puta pre ovog incidenta, verovatno je htela da iskoristi pijačne i praznične dane, kada ljudi više kupuju. Neki kažu da je na tezgi prodavala polovnu robu. Razumem da je komunalna milicija htela da je skloni, ali zašto da oduzmu robu, možda time hrani decu? Čuli smo da je ta inspektorka bila neprijatna prema njoj i da je žena bila isprovocirana - kaže jedan od prodavaca na pijaci, dok se drugi ubacuje:

Početak i kraj... Posle rasprave milicajka na betonu foto: Screenshot

Tezge do 19.000 dinara

- Ovde tezge koštaju od 10.500 do 19.000 dinara, plus porezi. Šta smo mi glupi što to plaćamo? A ona je pametna što je tu došla i krenula samo tako da prodaje. Verovatno je mislila da tokom praznika inspekcija neće raditi.

Suprug pretučene A. M., N. M., juče je vidno uznemiren rekao za Kurir da je njegova žena i dalje u šoku.

- Pod velikim je stresom. Nikako ne može da se smiri. I dalje je u bolnici, evo sada je na stomatologiji, pa se vraćamo na maksilofacijalno odeljenje. Od jutros me svi zovu, ovo je velika sramota što se dogodilo. Preduzećemo zakonske mere i protiv onog ko je snimao ceo incident - kratko je rekao N. M. za Kurir.

Pusto... Mesto incidenta juče foto: Nemanja Nikolić

BRANE NASILNICU - ZAŠTO GRAĐANI NE VOLE UNIFORME Teške predrasude Slučaj napada na Vidikovačkoj pijaci potegao je mnoga pitanja, a jedno od njih je i zašto građani mahom imaju gotovo ambivalentan odnos prema uniformama, budući da je bilo mnogo komentara na račun komunalne milicajke: - Ljudi imaju otpor prema normama, zakonima i propisima, što jasno pokazuju prema uniformisanim licima. Najčešće su ti negativni stavovi zasnovani na predrasudama, pa mnogi čak i nesvesno iskazuju „mržnju“. Fizički obračun koji je nastao između prodavca i komunalne policajke je za svaku osudu i tako nešto ne sme da se dešava - rekla je za Kurir socijalni psiholog Vesna Tomić. Psiholog Zoran Musterović je objasnio da je obračun dobio lični ton, jer se nadležni u uniformi nije doživeo kao predstavnik pravde, već kao izvor pretnje: - Obračun nije predstavljao borbu nadležnog i građanke koja krši zakon, već borbu za ličnu egzistenciju s nekim ko to ugrožava. Mislim da je mogao biti i neko drugi na mestu komunalne policajke, poenta je da je ona ugrozila postojanje prodavačice, što je eskaliralo u fizički obračun - rekao je Musterović. On je istakao da je primetan povećan broj napada na pripadnike komunalne policije i da „takav stav proističe iz dubokog nasleđa i ukorenjenog verovanja da je dužnost policije da osuđuje“: - Policija, i kada uradi nešto dobro, nailazi na osudu građana, a to je posledica duboke „mržnje“ koja se decenijama taloži. Još kao male su nas zastrašivali policijom, to je velika greška roditelja koja je dovela do toga da u njoj ne vidimo oslonac, pomoć i podršku, već mehanizam koji kažnjava. To je pogrešan pristup - objasnio je Musterović. M. V.

Komunalna policija OČEKUJEMO NAJSTROŽU KAZNU V. d. sekretara za poslove komunalne milicije Ivan Divac kaže: - Kao što se na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama može videti, S. D. je bez ikakvog povoda službenicu komunalne milicije udarila zatvorenom šakom u predelu lica. U pitanju je brutalan, sraman napad na ženu koja je samo radila svoj posao. Verujemo da će vinovnik napada na ženu, u ovom slučaju službenicu komunalne milicije, biti najstrože kažnjen u skladu sa zakonom.

Priznala u policiji DANAS IZLAZI PRED TUŽIOCA Prodavačicu S. D. je u nedelju, ubrzo nakon incidenta, privedena u stanicu policije u Rakovici. Njoj je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati zbog sumnje da je počinila krivično delo napada na službeno lice tokom vršenja službene dužnosti. Kako Kurir nezvanično saznaje, prodavačica je na saslušanju u policiji priznala delo, a danas će biti saslušana u Drugom osnovnom tužilaštvu u Beogradu. J. S. - J. R.

