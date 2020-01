GRAĐANI VUKOVARA OGORČENI: OVO JE DISKRIMINACIJA: Hrvatska ne da udžbenike srpskoj deci

Osnovci srpske nacionalnosti već četiri meseca, tj. od početka školske godine, uče iz sveske jer im hrvatske vlasti nisu obezbedile udžbenike, tvrdi za Kurir Dragan Crnogorac, vukovarski profesor i otac učenice petog razreda OŠ „Nikola Andrić“ u Vukovaru.

On ističe da su sva hrvatska deca na vreme dobila udžbenike i radne sveske, izuzev srpskih mališana. - Srpska deca u Hrvatskoj nemaju udžbenike iz kojih mogu da uče. Kao građani drugog reda prisiljeni su da uče iz svezaki, od onoga što zapišu dok im predaju učitelji ili nastavnici. Sramota, užas, žalosno, ponižavajuće - navodi Crnogorac i precizira da su na ovaj način diskriminisani učenici koji pohađaju manjinski model nastave na srpskom jeziku i pismu po modelu A.

Prešlo svaku meru

Crnogorac, ipak, pojašnjava da srpski đaci imaju udžbenik i radne sveske za hrvatski i srpski jezik i književnost i engleski jezik, ali ne i za geografiju, istoriju, muzičku kulturu, likovnu kulturu, za prirodu, matematiku, informatiku i tehničku kulturu. - Ovo je apsolutno prešlo svaku granicu. U javnost se iznose sve lepe stvari vezane za takozvanu kurikuralnu reformu i kako đaci imaju besplatne udžbenike, kako su Vlada i ministarstvo sve platili... Dok naša deca od početka godine sve pišu u sveske i iz njih uče, ili uz pomoć nastavnika dobijaju kopirane listiće iz nekih radnih svezaka. Nikada u stvari nije bilo gore - ogorčen je otac petakinje.

On navodi da se sa ostalim roditeljima obraćao upravi OŠ „Nikola Andrić“, da je direktorka škole dopisom tražila objašnjenje od resornog hrvatskog ministarstva, ali da nikakav odgovor nije dobila.

Pismo Plenkoviću

Zbog maćehinskog odnosa prema srpskoj deci u Hrvatskoj, Crnogorac je, kako ističe, uputio otvoreno pismo predsedniku vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću, ministarki nauke i obrazovanja Blaženki Divjak, ombudsmanu, ali i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. - Kad već Hrvatska neće da nam obezbedi udžbenike, zahtevamo da nam se omogući vanredni uvoz udžbenika iz Srbije. Mi ne tražimo nikakvu milostinju ili nešto što nemaju druga deca, učenici u Hrvatskoj. Ne želimo da budemo diskriminisani ni po jednom osnovu, mi želimo da nam neko omogući da kupimo udžbenike za našu decu kako bi samo mogli normalno da pohađaju nastavu - zaključio je Crnogorac.

Iz hrvatskog Ministarstva nauke i obrazovanja za Kurir potvrđuju da udžbenici za manjine kasne i ističu da to zavisi od interesovanja i brzine članova komisija za ocenjivanje i izdavača. Navode da su prve stručne komisije za ocenu udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina formirane 15. oktobra 2019. i da je do sada prihvaćen samo jedan udžbenik u obliku u kojem je dostavljen ministarstvu, dok ostali imaju jezičke i pravopisne greške koje izdavači moraju da isprave. - Odbori imenovani u oktobru delimično su završili procenu udžbenika, a neki će završiti sa radom ovih dana - navode iz ministarstva.

IP „Prosvjeta“

MINISTARSTVO KOČI S PROCEDUROM

Mirko Marković, direktor IP „Prosvjeta“, ističe za Kurir da su prevedeni udžbenici za nastavu na srpskom jeziku i pismu još u avgustu 2019. bili predati hrvatskom ministarstvu obrazovanja, ali da ih ono još nije odobrilo, iako su osigurana sredstva: - Zbog reforme i uvođenja novog nastavnog programa u startu se kasnilo na izradi udžbenika za prvi i peti razred, kao i tri udžbenika za sedmi razred, a kada su napokon odobreni, IP „Prosvjeta“ ih je u najkraćem roku prevela i predala, ali resorno ministarstvo je tek u oktobru raspisalo poziv za formiranje stručnih komisija. Apsurdno je i to što su za odobravanje tih prevedenih udžbenika procedure iste kao one za odobravanje autorskih. To umnogome otežava proces. Nismo očekivali da će to toliko da traje, na udžbenike se već predugo čeka.