JUTRO MAGLOVITO, A POPODNE SUNCE: Danas najviše do 8 stepeni, pogledajte kakav nas temperaturni skok čeka sutra!

BEOGRAD - U Srbiji će danas jutro biti sa slabim mrazem, niskom oblačnošću i maglom, a posle podne će biti sunčanih perioda, osim u većem delu Vojvodine, gde će se magla i niska oblačnost zadržati tokom dana.

Na planinama će biti sunčano. Vetar će biti slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 0 stepeni, a najviša od 4 do 8 stepeni, a u mestima sa oblačnošću i maglom od -2 do 1 stepen.

foto: RHMZ Printscreen

U Beogradu ujutro slab mraz, niska oblačnost i magla koja će se u nižim delovima grada zadržati veći deo dana. Posle podne u višim delovima grada sunčani periodi.

Vetar slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do -2 stepena, a najviša od -1 u nižim delovima grada do 2 u ostalim.

Do nedelje će biti suvo sa jutarnjim mrazem, a po kotlinama, u nizijama i dolinama reka sa čestom pojavom magle i niske oblačnosti, koje će se ponegde zadržavati duže tokom dana.

foto: RHMZ Printscreen

U ostalim delovima biće pretežno sunčano sa temperaturom oko i malo iznad proseka za ovo doba godine. Od nedelje umereno do potpuno oblačno i hladnije, ponegde sa slabim kratkotrajnim snegom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir