DR NESTOROVIĆ SA TIRŠOVE UPOZORAVA: Maske štite 20 odsto, za 20 godina će se plaćati lečenja astme, bronhitisa!

Prof.dr Branimir Nestorović, dečiji pulmolog i alergolog, načelnik pulmologije na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj, kaže da maske nemaju nikakvu svrhu, a pogotovo one hirurške koje ljudi nose po ulici jer su one namenjene da zaštite hirurga u sali, a ne ljude od aerozagađenja.

Osim toga, napominje ovaj stručnjak, ni one druge maske napravljene za aerozagađenje, osim što su nepraktične i što u njima ne može da se diše, takođe uopšte ne štite. Naime, kako objašnjava dr Nestorović, u svetu je urađeno ozbiljno istraživanje o efikasnosti tih maski, a rezultati su bili, kako kaže, smešni.

Ispostavilo se da te maske štite svega 20 odsto.

Postavlja se onda pitanje i ima li svrhe ostajati u kući, kao što glase mnoga obaveštenja i preporuke vezane za aerozagađenje - jer i u toj kući vazduh je isti onaj koji je napolju? Dr Nestorović se slaže s tom ocenom i dodaje da doduše postoje određeni prečišćivači vazduha za kućne uzlove, koji uspevaju da apsorbuju određenu količinu štetnih materija iz vazduha.

Najzagađenije je ujutro, kaže on, a na pitanje da li bi svoje dete jutros pustio napolje, odgovorio je da ne bi.

S druge strane, čuveni doktor napominje i da niko ne govori o onome što je najvažnije, a to je sumpor-dioksid koji je pravi ubica. Tu su i čestice dizela koje "kače" sve za sebe. Takođe, kada se govori o aerozagađenju treba napomenuti, kaže on, da nisu ugroženi samo disajni putevi već i oči, koje su same po sebi osetljive.

Problem o kom ovde govorimo je veliki i on zahteva široku društvenu konsenzus i velike napore države, objašnjava doktor i ističe da je ekologija skupa u početku, a jeftina posle.

Razboljevaće se deca, a za 20 godina će se plaćati lečenje astme, bronhitisa...

Kurir.rs/prva

Kurir