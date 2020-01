VEČERAS POČINJE NAPLAĆIVANJE PUTARINE NA KORIDORU 10: Od Beograda do Preševa za 1.460 dinara

Od 16. januara 2020. godine u 19 časova počeće sa radom naplatne stanice na južnom i istočnom kraku Koridora 10, saopšteno je iz JP “Putevi Srbije”.

Na južnom kraku postojaće dve naplatne stanice “Niš jug” i “Prokuplje”, dok će se na istočnom kraku koridora 10 nalaziti sledeće naplatne stanice: Niš sever, Niš istok, Niš Malča, Bela Palanka, Pirot zapad, Pirot istok.

Čeone naplatne stanice Niš i Doljevac će, u gore navedeno vreme, prestati sa radom, a saobraćaj u zoni ovih naplatnih stanica će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Cena putarine od Beograda do Dimitrovgrada iznosiće 1290 dinara, od Beograda do Preševa 1460 i od Preševa do Dimitrovgrada 1020 dinara.

